Frases célebres

"El dinero alcanza cuando nadie roba"; frase célebre y acertada, pero, del dicho al hecho, hay un largo trecho. Ojalá se cumpla; necesitamos combatir el maldito cáncer de la corrupción; culpable de la pobreza, el estancamiento, la inseguridad y tanto mal que nos agobia.

Otra frase célebre de la campaña presidencial fue "devuelvan lo robado". Yo entendí que se referían a partidas secretas, enriquecimiento ilícito, sobresueldos, concesiones, licitaciones amañadas, y otras movidas chucas. En lo que va del nuevo gobierno, no hemos visto que cumpla esta promesa. Mientras tanto, el bachi Funes, tranquilo como Camilo. Exigimos que el gobierno tope a tanta mano peluda.

Otro problema es el nepotismo. Este gobierno ha puesto de moda la frase "ad honorem" para sus parientes en cargos públicos. Mentira pachita que nadie se traga. ¡Mejor sean sinceros y transparentes! Nadie trabaja 5 años a tiempo completo "de choto". ¿Entonces, de dónde sale la compensación? ¿De jugosos sobrecitos bajo la mesa? Si la persona es capaz, y hace un trabajo eficiente y transparente, mejor que le paguen un salario digno, a que nos den atol "ad honorem" con el dedo.

Sale otra frase: "No esperemos resultados diferentes haciendo lo mismo". ¡Muy buena! Pero al mismo tiempo, leemos un tuit de un ministro: "los que querían la privatización se jodieron". Perfecto, nos jodimos todos, y más los que apoyamos los asocios público-privados.

Queremos una administración diferente, de acuerdo con los tiempos, y sobre todo, que sea limpia, con buenos servicios públicos y que nadie robe. Lo diferente, lo estamos viendo. Me imagino al señor presidente tuiteando sus órdenes mientras hace sus necesidades fisiológicas. Lo limpio, con buenos servicios, y que nadie robe, falta por ver.

Queremos una administración que, finalmente, combata la delincuencia. Vemos con buenos ojos algunas medidas al respecto; esperamos que cuajen para frenar el baño de sangre. Empecemos por mejorar el salario y beneficios de los policías; por asignarles el equipo e inteligencia adecuada.

Buenos ojos también para la ministra de Educación. Gastando sus suelas recorriendo el territorio, corrigiendo errores del pasado, implementando nuevos programas.

Queremos ver más ministros en el campo de acción, no dentro de 4 paredes.

Frases célebres de la ministra de RREE al, finalmente, mandar al carajo a Maduro y Ortega. Qué bueno sería extraditar a los actuales embajadores de Venezuela y Nicaragua, para fortalecer su posición.

En materia de salud, nos quedamos pachitos. Frase célebre que todos los hospitales están abastecidos de medicina. ¡Mentiras! Por más que se le busca, ni por la buena voluntad de la ministra, no se ve mejora. La escasez continúa, el personal no está bien pagado, las largas colas omnipresentes. Un asocio público-privado sería de gran ayuda, pero esta solución les suena a "mala palabra".

La ley de medicamentos ya la he discutido y ventilado en este medio. No es una ley que ha favorecido a la población, sino a los farmacéuticos. Expulsaron a la industria internacional, dejándonos en manos de genéricos. Eso no ha sido la mejor movida para la gente ya que, una vez amos y señores, los genéricos subieron exponencialmente sus precios.

Hemos visto falta de continuidad en muchos proyectos. Para muestra un botón: el INDES. En administraciones anteriores edificaron excelentes centros deportivos, ahora deteriorados y sin petate para caer muertos. Una solución es el otorgamiento de contratos de mantenimiento a la empresa privada, deducible de impuestos. Hoy viene el Sr. Buffet a donar un laboratorio de investigación, que peligra padecer del mal del INDES. ¿Cómo se administrará dicho proyecto? Esperemos que no se convierta en ruina en el futuro cercano.

Para que nuestro país no se termine de convertir en una ruina, es necesario involucrar a todos los sectores. El gobierno solito, imposible. Todos debemos dar nuestro máximo esfuerzo para que El Salvador vuelva a arrancar.

Tanto por hacer, tan poco tiempo; pongámonos las pilas.