Fraude de identidad en Chivo Wallet: un asunto de derechos humanos

Hace algunos días presentamos a la Fiscalía General de la República y a la Sala de lo Constitucional otro bloque de avisos, denuncias y amparos por uso fraudulento de identidad de cientos de personas en el manejo de Chivo Wallet.

En octubre, abrimos la plataforma de denuncias a petición de varios ciudadanos que buscaban apoyo legal, recibimos más de 700 denuncias en solo 6 días, y debido a la demanda se abrió nuevamente resultando más de 1,300 en total; una muestra de la envergadura de la cuestión, ya que siguen llegando denuncias y nos hemos percatado en reuniones, con comunidades y otros sectores, de que los casos siguen creciendo.

Las denuncias señalan que cientos de personas se enteraron de que alguien más abrió cuentas a su nombre en Chivo Wallet, la cartera electrónica creada por el gobierno para hacer las transacciones de bitcóin. Los usurpadores habrían cobrado los treinta dólares que depositó el gobierno en la cuenta y en varios casos realizaron transacciones.

Un sentimiento general, expresado por quienes denuncian, tiene que ver con la indignación que deja este tipo de actos delictivos que lesionan la fe pública, pero en particular, porque buena parte de los denunciantes no tenían la intención y deseo de abrir una cuenta en Chivo Wallet, ni hacer transacciones con bitcóin. La preocupación generalizada es el uso que pueda hacerse de la cuenta para propósitos ilícitos a nombre de los afectados.

Aunque pueda parecer un simple acto delictivo, es en realidad un asunto de derechos humanos. Todos tenemos derecho a la autodeterminación informativa o, en otras palabras, a tener el control sobre lo que hacen otros con nuestros datos personales. Las usurpaciones de identidad masivas han socavado este derecho y la confianza del público.

Y en esto hay varias cuestiones en juego. El manejo de Chivo Wallet es responsabilidad de una empresa mixta que se ha financiado con fondos públicos, y que, por ende, debe ser sujeta de rendición de cuentas. La facilidad con la que robaron la identidad de las víctimas tiene que ver con la deficiente seguridad de la aplicación, y con la carencia de medidas para asegurar el consentimiento de los propietarios de los datos personales.

Grave además es que la empresa, en lugar de rendir cuentas y buscar proteger mejor los datos personales, ha tomado la práctica de borrar la información de las cuentas usurpadas eliminando evidencia para los procesos legales. Esta indiferencia es tal, que no existe un mecanismo para que los ciudadanos puedan verificar si les han usurpado la identidad.

El derecho a buscar justicia contra los usurpadores y contra quienes estando obligados a proteger los datos no lo han hecho es imperativo, aunque difícil ante la actual falta de independencia judicial. Por eso la gente ha buscado apoyo para no navegar sola. Es un asunto de derechos humanos porque la protección de datos personales es fundamental para el ejercicio de las libertades civiles, y en esto debe buscarse el cumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y no repetición.