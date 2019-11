Frenemos a Orwell

En estos tiempos de híper conectividad, "después del trabajo" ya no existe. Las llamadas laborales continúan post puesta de sol; los chats de la madrugada ya no te dejan dormir, y los del fin de semana ya no te dejan relajarte. ¿En qué se parecen el chat y el tequila de las 3:00 am? En que nadie los necesita, no debían existir.