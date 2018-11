Frente a una situación como la que prevalece en el país hay que integrar esfuerzos y viabilizar soluciones

Los acontecimientos que se dan constantemente en el escenario nacional nos ponen a todos los salvadoreños en la obligación perentoria de reconocer sin evasivas ni disimulos la realidad de lo que pasa a fin de poder aplicar los tratamientos eficaces que se necesitan. Todo esto es un imperativo de urgencia, porque las condiciones en que nos movemos han llegado ya al plano de lo "invivible", que fue el calificativo que empleó el arzobispo de San Salvador para caracterizar la motivación principal que mueve a los salvadoreños emigrantes a tomar la ruta de salida, pese a la gran cantidad de riesgos y de inseguridades que eso trae consigo.

Estamos, pues, inmersos en una situación nacional verdaderamente calamitosa; y aunque haya iniciativas y se tomen medidas con el fin de tratar aspectos específicos de toda esta complicadísima problemática, la atmósfera continúa cargada de amenazas, ahogada de insuficiencias y sofocada de agresiones de la más diversa índole. En sus declaraciones del pasado domingo, el arzobispo citado recomienda enfáticamente que "hay que leer los signos de los tiempos", para clarificar lo que se produce en este preciso momento histórico, con miras a generar dinámicas que apunten hacia las soluciones pertinentes.

Nuestras condiciones nacionales están cada vez determinadas por eso que podemos caracterizar con toda certeza como "realidad invivible"; es decir, la limitación extrema para hacer vida en el estricto sentido de la palabra. Y es que si no se puede salir a la calle ni moverse en los espacios públicos sin temor a cualquier tipo de agresión, y tampoco es posible tener la seguridad de contar al menos con lo mínimo para una supervivencia sustentable, los impulsos de escapar se van volviendo irresistibles, como se ve en el día a día.

Hay que implementar al respecto un plan de acción que ataque a fondo las causas de los trastornos que nos aquejan. Es claro que la arraigada percepción de inseguridad, en sus múltiples formas, no va a desaparecer en corto tiempo, porque se requiere que los remedios se instalen y funcionen, y que eso vaya convenciendo a la población de que las cosas están cambiando de veras. Aquí la institucionalidad y la sociedad tienen que ir estrechamente de la mano, poniendo cada una de ellas lo que le corresponde para que el cambio reordenador tome cuerpo y convenza.

A la nueva administración pública, que tomará posesión el próximo 1.º de junio, le va a tocar asumir toda esta temática como una responsabilidad prioritaria; y el denominador de tal tarea tendría que ser: "Hacer vivible al país". Ni más ni menos. Se trata, desde luego, de un compromiso de gran magnitud, que no puede ser atendido a medias ni manejado con ningún tipo de sesgo, sea ideológico, político o socioeconómico. El elemento clave es el bien común, que hasta la fecha no ha contado con el servicio que se requiere para que la nación salga adelante, y los nefastos efectos de ello ya no son ocultables de ninguna forma.

El país tiene que ser recuperado para que los salvadoreños desarrollen arraigo auténtico y construyan progreso compartible. Si eso empieza a darse con la debida credibilidad, estaremos en ruta hacia el país vivible que tanto se anhela.