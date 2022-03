Friedman: Putin no tiene salida airosa

La invasión de Rusia a Ucrania, con todos los horrores de muerte y destrucción que se van conociendo, desgarra Europa como no sucedía desde Hitler y tiene complicado a todo el mundo. Las reservas de petróleo, gas y la producción de granos y minerales de ambos países son fundamentales para el mundo, escasean y los precios han subido a las nubes, y según los expertos esto apenas comienza, debemos esperar mucho más daño a la economía mundial y a los bolsillos del ciudadano común en todo el mundo, se comienza a hablar de una hambruna.

Thomas Friedman, periodista que escribe columnas de opinión en el New York Times, 3 veces ganador del premio Pulitzer, estudió en Oxford, Boston, El Cairo y Beirut, escritor de libros famosos como "The World is Flat", presenta una teoría interesante y al mismo tiempo aterradora sobre el desarrollo de la guerra en Ucrania.

Según Friedman, Putin no puede ganar esta guerra y solo tiene dos caminos, perder rápido con menos daños de vidas, económicos para Rusia y su enorme ego, con un pretexto creíble para no salir tan dañado, como que evitó la muerte de más rusos y el colapso de las economías mundiales y salir menos humillado. El otro camino es perder en grande, en una guerra larga y profundamente humillado.

A Friedman y a todos nos debe asustar que un personaje absolutamente megalómano que no admita otro destino que no puede aceptar la derrota al ver perdida su aventura militar convencional, en control de 6 mil cabezas nucleares, decida usar esa alternativa. Putin sabe que en Rusia, la tradición es que una derrota militar no se perdona y lleva a grandes cambios, desde el emperador Alexander en la guerra de Crimea, 1856, la guerra Ruso Japonesa en 1905 llevó la primera revolución rusa, el emperador Nicolás después de la Primera Guerra Mundial, las reformas importantes que tuvo que implementar Gorbachev después del desastre de Afganistán, con muchas similitudes a Ucrania.

Friedman afirma que son las únicas opciones de Putin, que solamente está por verse el tamaño y el tiempo, "la invasión fácil de bajo costo que previó y la fiesta de bienvenida de los ucranianos fueron fantasías" dice Friedman. Putin subestimó el deseo de los ucranianos de ser independientes y morir por ello, sobreestimó la capacidad de su ejército, subestimó totalmente la capacidad de EUA y Occidente de unir la economía mundial para ayudar a Ucrania y sofocar económicamente a Rusia como nunca antes se hizo. Tendrá dificultades económicas para los rusos y le faltarán fondos para financiar la guerra.

Ucrania tiene aproximadamente 1/3 de la población de Rusia, para mantener una ocupación debe tomar cada gran ciudad y perpetrar crímenes de lesa humanidad como hasta hora, en una escala mucho mayor, haciéndolos parias aislados y dejar los 150 mil soldados que atacan o más para siempre.

Su mejor opción es tomar la pérdida ya y tratar de escapar a las naciones económicas para levantar a Rusia y quizá mantenerse en el poder. O se embarca en la de largo plazo que inevitablemente perdería con peores consecuencias para Rusia y para Putin.

Lo que más aterra a Friedman es que las cosas se den de tal manera que quede una Rusia peor que con Putin fuerte y en control y eso es una Rusia débil, humillada con disputas entre diferentes actores de todo tipo, en posesión de 6 mil cabezas nucleares, cibercriminales, con todos los pozos de gas y de petróleo.