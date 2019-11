"Quienes se vuelven ricos con la política son delincuentes". Harry Truman expresidente de EUA 1945-1953

"Nooo... ayyyyyyy... auxilioooo, Danieeel"...

..."Despertá, Güicho" es tu pesadilla de siempre. Ya dejá de soñar con los Marines, que manda el chero de Bukele, para que cambies de M. "Mauri de Managua a Mariona", decodifica la lorita Pepita.

Muchos comentan, que antes de comer M en la nueva M, Mauri se destapa los sesos al igual que su homólogo peruano, Alan García.

Pero, volviendo al tema (PVAT), las pesadillas tienen razón: Como dice la sabiduría, el que peca paga y, por tus manos peludas, ya es hora que pagués. Que pagués, como pagará tu suegro, quien la justicia guanaca se lo logró jalar de Tiquicia, así como te jalará de las faldas de la Chayo y Daniel.

Te acusan de bombearte $350 millones de tu pueblo. Cuentan que te importó un pepino que tu país sea pobre, y metiste las manos. Ferraris manejaste (y en redondel te estrellaste), Ferragamo calzaste, con Mont Blanc escribiste, Blue Label chupaste, en jets privados choteaste. La fiscalía y tu partido, en vez de frenarte, te animaron a seguir, y te escapaste con bolsadas de billetes, y caravana de lujos, a burlarte de nuestra justicia desde tu cocoon en Managua.

Pero no para siempre. Tu pesadilla recurrente está más cerca de convertirse en realidad. No solo por Trump y su "new kid on the block", sino porque los ciudadanos del mundo entero ordenamos "¡FUERA CLEPTÓMANOS!"

Se acabaron los tiempos de políticos perversos que le robaban la vida a sus naciones, y a nadie le importaba. La banca se hacía la del ojo pacho –en tierra canalera les guardaban sus fardos mejor que en Suiza. Los agentes de mansiones, yates y aviones les desenrollaban la alfombra roja, no se hacían preguntas. Parquear semejantes botines era cosa sencilla.

Hoy ya no; la tecnología pesca a políticos y narcos jugando Monopoly; la prensa objetiva destapa los hechos; la banca te pide hasta la Magnífica para mover pisto; aunque se mueve chiche en bienes raíces, ¿será la razón de la torre invasión?

PVAT, más que la tecnología, el freno a los cleptómanos lo está imponiendo la voz de la ciudadanía, y la ya no tan anémica justicia. ¡Bravo!, en nuestras propias narices atraparon a Tony y su mara. ¡Chiviriviri! ¡Urraaa!

Más urras en nuestro vecindario: Ala vos, la voz chapina enchachó al presi Otto Pérez, con su vice Baldetti, y antes a Colom y Portillo. La voz y justicia panameña castigaron a Martinelli. La voz peruana se lleva la corona. Como les contaba, con la justicia en su puerta, García solito ¡BAM! Pero además de Alan, toparon a Fujimori (ahora padre e hija), Ollanta (con todo y primera dama), Toledo (prófugo igual que Güicho) y PPK.

Desde do Brasil, se escucha la voz encachimbada por "Lula Libre". ¡Nao Pode Ser!, solo 580 días estuvo en el Mariona de Curitiba, cuando la orden era una década. "Zu Zi Zu", chifla la lorita, "solo falta que saquen a Saca antes de Zansgivin".

La mitad de la voz argentina está encachimbada, pues el Kirchnerismo seguirá escudando sus pecados tras el fuero vicepresidencial. "Zu Zi Zu", vuelve a chiflar la lorita solo que suavecito porque le tiene pánico a la Cristina.

100 % de los salvadoreños, salvo sus pariente$ y amigo$, estamos encachimbadísimos con Güicho por haberse vuelto millonario con la política; pero si Güicho no viene a la justicia, la justicia llegará a Güicho. Más ahora que los gringos la están poniendo filuda.

¡Vamos, new kid on the block! Con Güicho en mano lograrás 10 veces más engagement que con el TPS, y tu sentiment positivo seguirá por las nubes. Además, nos lo prometiste a los 100 días, y ya llevás 165. #Nayibbukele se le ordena que cumpla su promesa.

Yo no quiero que gobernés sacando raja tras raja en Twitter; pero sí quiero que ajusticiés al Nica; que reintegrés el dinero que se bombeó, que descontaminés el aire que respiramos.

¡FUERA CLEPTÓMANOS! El pueblo salvadoreño necesita oxígeno limpio que nos permita vivir en paz, estudiar, curarnos, emprender, echar palante. Aire descontaminado, para que la fiscalía y los partidos escuchen nuestra voz; castiguen, y no sigan besando tanta mano peluda.