¡Fuera dipusaurios!

Ya la majada así bautizó a los diputados pues, a pesar de que en 2018 entraron caras nuevas, las caras viejas son tan antiguas, que los 84 se van en la colada. El punto es que su estilo troglodita, amor por los be gees y pajística, tienen que estar en peligro de extinción, por el bien de la Nación. Falta poco para juzgarlos.

La semana pasada, los dipusaurios de la Suprema Comisión de Cultura y Educación, en vez de abrir la boca para algo sensato, sometieron a votación del pleno una reforma a la "ley de cultura", para que 10 % de la programación de todas las radios de El Salvador se destine a música de artistas nacionales. "Zu Zi Zu" chifla la lorita Pepita.

Algo más sensato sería subirse a la ola cian, para conseguir donaciones de instrumentos musicales, y becas, para que nuestros artistas se capaciten, y brillen por sus propios méritos.

¡La propuesta de reforma de ley va más allá del 10 %! Pretende que los alcaldes, ministros y autónomas, solo música nacional en sus eventos. Lo mismo aplicaría para nuestros consulados y embajadas en todo el mundo. También, le pide a los restaurantes y hoteles que "procuren" poner música nacional. Ya me imagino la cara del gringo inversionista al llegar al Crowne Plaza, WTF!

¡Respiremos con alivio, compatriotas! El día de las brujas, la propuesta se quedó 6 votos corta de convertirse en ley, por lo que "seguirá siendo estudiada en la comisión" (o sea, se peló).

¡Lo siento mucho Frigüey, Jhosse Lora, Marito Rivera, La Fiebre, los Flowers! Sorry a los que vuelven a la vida cada vez que suena Dónde Te Cogió El Temblor, Adentro Cojutepeque y No Hay Más Lugar Que San Miguel en Carnaval (ya va a ser).

Yo también vuelvo a la vida, pero todo a su tiempo y en su lugar. Me encanta la bala bailar la bala en la boda, a la hora del tequila, pero no quiero estar en un funeral, con La Clásica de fondo, y que de repente suene "Moviendo el atol de elote". No quiero que cuando la radio infantil UPA aterrice a nuestros hijos en el bello planeta de la fantasía, salga King Flyp. No quiero cumbión, a todo volumen, antes de la triatlón. Además, ¿qué pasaría con tanta radio religiosa?

Gracias a Dios, 47 de los 84 dipusaurios tuvieron dos dedos de frente para rechazar tan absurda propuesta de ley. Es absurda pues, en una democracia, no se le impone contenido a los medios de comunicación. También es peligrosa pues, frente a nuestras propias caras de guanacos, pretendían violar nuestro derecho de libertad de elección.

Si fulano quiere rock, La Femenina y la 1080; si mengano quiere reguetón, la YXY y la Urbana; si zutano quiere english, la Laser; si perencejo morirse de la risa camino al trabajo, la Choli y Pencho & Aída.

Y si ustedes quieren música nacional, exíjanle a nuestros artistas que se pongan las pilas. Tenemos talento emergente, digno de colarse en las top 10. Eso sí, al que quiere celeste que le cueste, no a puro tubo como si estuviéramos en Cuba. "Zu Zi Zu" vuelve a chiflar la lora, solo que más duro.

Imagínese, la Suprema Comisión de Gastronomía convence a los dipusaurios que, de las 21 comidas semanales, al menos 2 sean pupusas. "Síííííí" suplica la lora.

2Q y 2R 2XS está bien, lo que estaría mal, y muy mal, es que, en tan solo 15 meses, los dipusaurios se pinten de cian, logrando absoluta mayoría para legislar lo que les ronque la gana, incluyendo luz verde para la reelección inmediata de su excelentísimo.

Los salvadoreños debemos valorar lo que significa vivir en libertad. Mucho nos ha costado la democracia, ¿vea que no nos la pueden quitar?

¡Partidos de oposición, despertad! Necesitamos garantizar el balance legislativo 2021-2024, o nos lleva la que no nos trajo. Exigimos que los dipusaurios le den paso a verdaderos Padres de la Patria, que no violen nuestras libertades y legislen a favor de un mejor destino para todos.

"A mí me gustan las pupusas / con curtido y salsa de tomaaateee"... cantan desde el patio.