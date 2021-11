Le pregunté a un amigo por qué se había desvanecido tan de pronto la popularidad del gobierno y me contestó "mal asesorado está", no quedé muy satisfecho con la respuesta, pero quizás tenía razón. Bueno, para la campaña les dio bola a "los mismos de siempre, devuelvan lo robado", ahora se ha revertido la cosa, la gente dice "devuelvan lo chiviado", a saber cuántas devoluciones puede haber en el futuro.

En notas de opinión pretéritas manifesté que no teníamos "hoja de ruta" y eso ha sido una carencia de muchos gobiernos y este no ha sido la excepción. Los enemigos políticos hay que crearlos, pero no provocarlos, mucho menos subestimarlos. Sin dañar la sensibilidad política, pensé que el gobierno iba a ser más "listo" para empatizar con trabajadores y empresarios a la vez, al contrario, confrontó con algunos empresarios e incluso con trabajadores también, y para mayor inri lanza indirectas a los organismos internacionales. Y como decimos en El Salvador no la supo hacer, "no sopló el fuego como se debe", hubo un presidente latinoamericano que pudo armonizar con empresarios y trabajadores y en un lenguaje futbolístico "tocaba bien el balón" y le fue muy bien, después enemigos partidarios le atribuyeron una travesura y le afectó.

En el país la misma tónica que implementaron para la campaña la quisieron hacer siendo gobierno y ese fue error craso, han replicado lo que en otros países no dio resultado, creyeron que somos "chiches", el pensante promedio ya no está de acuerdo y presiente que lo están engatuzando y sus expresiones no son muy halagadoras. Una buena parte de la población vive un clima de incertidumbre, no estamos acostumbrados a nombramientos relámpago.

Hablando en primera persona, algunas veces en mi vida cuando no he tenido para cubrir mis recibos domésticos y mis gastos personales he andado como que soy "cucaracho fumigado", me levanto, me siento, vengo, voy, como decimos, salgo a caminar con una estructura corporal toda desvencijada y mis amigos que son muy comprensibles saben que ando como alma en pena y lamentan mi situación emocional. Una gran cantidad de funcionarios andan como que son "cucarachos fumigados", no hayan qué hacer de arriba para abajo, algo totorecos, con proyectos inconclusos, obras paradas, haciendo malabarismos con el poco presupuesto, otros demeritando al que se les pone enfrente, si son de la oposición el primer calificativo es "corrupto", incluso les atribuyen que se les "quema el arroz"; otros van a la televisión, mitifican y pontifican y se pegan unas enredadas y solo son galimatías. Personalmente les doy la razón, tienen mucha presión. Algunos no renuncian porque están "becados", tienen buen salario. Los tribunos mayoritarios se hacen selfi antes de cada plenaria y se ufanan que bancada cian como esa nunca va a existir en el país (son campeones). Dicen que el mero mero solo enojado pasa, hay que hablarle con propiedad, primero preguntan cómo está la marea y con temor le hablan y todo es por la falta de plata.

En mi juventud me enamoré de una muchacha y "sufría en silencio" y mi madrina me dijo: báñese con aguas aromáticas para que le pase. Mi consuelo es que no estoy solo, varios funcionarios y este servidor andamos como "cucarachos fumigados".