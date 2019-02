¿Funcionarios de segundo grado? No no no

Escuché y leí reiteradamente en el período previo a la elección de magistrados de la CSJ que se trataba de una elección de funcionarios de segundo grado. En la elección del FGR, se repetía la misma frase. Ahora en el proceso para el PGR, la palabrita vuelve a sonar. Grave error lo anterior, se trata de elecciones de segundo grado, lo que es distinto a que sean funcionarios de segundo grado.

Los órganos fundamentales del Estado según nuestra Constitución son: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. La cabeza de este último son funcionarios de primer nivel. La Sala de lo Constitucional, que es el intérprete supremo de la Constitución, que sus resoluciones prevalecen sobre las decisiones del presidente de la República y de la Asamblea Legislativa, cuando estas se toman violando normas constitucionales, no pueden ser nunca funcionarios de rango inferior. ¿Cómo calificar con esa denominación al FGR a quien le corresponde defender los intereses del Estado y la investigación del delito? Repárese en la función activa desarrollada por el anterior fiscal.

La doctrina denomina como elecciones directas aquellas en las cuales la ciudadanía acude a votar por determinado candidato, para ocupar cierto cargo público; mientras que en las indirectas, la elección la realizan generalmente los diputados como representantes del pueblo. Si porque la Asamblea elige a los magistrados de la CSJ, titulares del Ministerio Público, TSE y C de C se le denomina como funcionarios de segundo grado, tendríamos que Manuel José Arce, el salvadoreño que fue primer presidente de la República Federal de Centro América, fue un funcionario de esa clase, pues fue electo por la Asamblea Federal. La Constitución Federal de 1824 estableció que la población se dividiría en juntas populares, de distritos y de departamentos, no existiendo votación directa. El resultado de la votación fue de 41 votos para José Cecilio del Valle, 34 para Manuel José Arce, 5 para otros candidatos y 4 nulos. Siendo 82 los electores, del Valle no logró la mayoría absoluta, faltándole un voto para llegar a ella. La elección pasó entonces a manos del Congreso y aquí la votación favoreció a Arce. ¿Funcionario de segundo grado por eso? No no no.

Con el criterio que si la persona no es producto de elecciones populares se trata de un funcionario de segundo grado, Donald Trump también tendría esa calidad secundaria, porque la votación popular favoreció al Partido Demócrata y así Hillary Clinton sería la primera mujer ocupando la presidencia de EUA; pero dado que ellos por Constitución tienen el sistema del Colegio Electoral, este es quien elige al presidente.

Me pueden rebatir que la denominación de "segundo grado" no es por considerarlos como funcionarios inferiores de segunda categoría, sino que es lo opuesto a ello. Así en materia educativa, quien está en octavo grado está en un nivel superior al de tercer grado. Sin embargo, esa interpretación no responde a la verdad, pues los magistrados de la CSJ o el FGR no son superiores a los funcionarios del Ejecutivo y Legislativo, por lo que no debe denominárseles de esa manera.

¿Qué es lo correcto? Decir que se trata de elecciones indirectas, para evitar la confusión que al decir elecciones de segundo grado se confunda y se termine denominando de esa manera a los funcionarios, que como hago hincapié es un error. Ni son superiores ni inferiores a los funcionarios de elección directa.