Gana Biden, pierde Bukele, gana El Salvador

Como se escribe cada vez más frecuentemente, el decidido apoyo que Trump brinda a Bukele a través del embajador Johnson, a pesar de las violaciones a la ley, la democracia y la libertad de expresión y de prensa, a la militarización acelerada de la sociedad, al intento de golpe de Estado a la Asamblea Legislativa, a su intento de ingresar a la lista de caudillos latinoamericanos que tuercen la Constitución para reelegirse, etcétera, a todas esas actitudes que la democracia estadounidense condena.

En el infortunado evento de que Trump recupere sorpresivamente la enorme desventaja que le dan las encuestas, 90 % de probabilidades de perder a las 5 p. m. del día 3 de noviembre, ese apoyo a Bukele continuaría y el futuro de El Salvador sería tan sombrío como ha sido el primer año de gestión Bukeliana, el país a la quiebra y la democracia perdida muy probablemente.

Si los pronósticos de Biden ganando resultan acertados, adelantaron que no apoyaría ni toleraría ese comportamiento antidemocrático y corrupto, cambiaría probablemente la política antiinmigrante al menos en la persecución, insultos, denigración y separación de padres migrantes de sus niños, los insultos y antagonismo a los salvadoreños (la criminal Mara Salvatrucha como dijo Trump que eran los migrantes), aunque no debemos esperar que paren las deportaciones, recordemos que Obama deportó números masivos.

De seguir Trump continuaríamos con la Embassy dejando pasar como algo menor, cuando mucho, las constantes violaciones a todo tipo de leyes, a la Constitución misma, el desacato total a cualquier Órgano del Estado o instancia a quien deban rendir cuentas u obedecer, constantes denigraciones a la Corte Suprema de Justicia y Sala de lo Constitucional, violación de los derechos constitucionales de los salvadoreños, nepotismo, casos de presunta evidente corrupción casi a diario, irrespeto y desobediencia a la Fiscalía las pocas y tímidas oportunidades en que se ha hecho presente, soldados cualquiera se niegan a dar información ni a identificarse, deniegan ingreso a investigación en delitos de lesa humanidad.

Muy grave y parece ser con la complicidad de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, jefes de Johnson, ha desnaturalizado el rol de la Fuerza Armada de apoliticidad conseguida a costa de 12 años de guerra y 80 mil muertos. La que hasta hoy fue loable actuación de la FA en ese Pacto Fundamental de Nación se echó por la borda.

Hoy los fusiles son protagonistas en todo, pandemia, cercos sanitarios, combate a las langostas, asistencia a víctimas de aludes con fusiles y cámaras, no con palas y azadones. La PNC se desnaturalizó igual y su director se ha convertido en guardaespaldas de funcionarios, irrespetando a alcaldes, prensa y protegiendo (no sabemos de qué amenaza) cual la policía de Hitler a las autoridades, no a la población como es su juramento.

Obviamente a El Salvador no le conviene Trump, aunque mucha gente instruida, presumiblemente inteligente, influidos por la ideología, temen que si gana Biden, EUA se convertiría en socialista, quizá acompañando a Foro de Sao Paulo. Nada más distante de la realidad, ese país tiene una institucionalidad muy robusta, una Corte Suprema de Justicia conservadora 6 a 3. Cambiarán temas de la economía y política exterior global que muchos preferiríamos que no, pero cataclismo, la cabal, Soros, no.

Vivimos en El Salvador y lo que nos interesa y debe interesarnos es cómo nos afecta la elección, no cómo afecta a otros.

Nos conviene que pierda Trump.