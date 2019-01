Ganar a como dé lugar

Hay palabras que para algunos no quieren decir nada. Al fin y al cabo, para ellos el fin justifica los medios; y con tal de conseguir lo que se quiere, no importa cómo. Para otros, el honor y la lealtad son esenciales y la palabra empeñada vale más que cualquier documento y por ella se sube uno en rocinante y cabalga contra los molinos, aunque sepa que se podría perder y que en ello se fuera la vida.

La política se define como el arte del gobierno de los estados y se ocupa de la actividad de la sociedad; y así como miembros del conglomerado social, los políticos pueden ser honestos en sus principios, o deshonestos y capaces de mancharse de mentiras y cualquier artilugio. De esos, de los dos tipos, hay y habrá en todos los partidos; quien no lo quiera ver o es ciego o se ha comprometido tanto, que ya se corrompió y no puede reconocer la verdad.

Hoy se oye repetir estribillos que para cualquier observador medianamente conocedor de la lógica resultan poco menos que una vulgar mentira. ¿Son las nuevas ideas superiores a las antiguas? Pues solo si fueran mejores; si no, únicamente se trataría de una frasecilla fácil de repetir pero sin ningún contenido. ¿Y qué de "los mismos de siempre"? Pues igual que lo anterior, no quiere decir nada; puesto que hay muchos viejos políticos e ideas en el mundo entero, que a lo largo de los siglos han sido ejemplo de dignidad y de valor, en tanto en la historia ha habido cientos de "nuevos" intentos que han terminado en fracaso; siendo lo correcto afirmar que hay viejos políticos en todos los institutos, aunque estos hayan sido recién formados.

¿Implica esto que en los partidos constituidos todo está bien? Es obvio que no. Desafortunadamente cuando los números empiezan a cambiar y cuando se establece la probabilidad que se gane; o cuando por el contrario, los datos no cuadran como se quisiera; la naturaleza humana saca su esencia y de acuerdo con el experimento de Zimbardo, contenido en el libro "El efecto lucifer", aquellos que se tipifican como "héroes" se mantienen estoicos conservando el honor y sus principios; en tanto la mayoría caen y se aprovechan o aplastan a los que pueden sobresalir, para conseguir un mejor lugar en la carrera por el poder o acusan a otros, para salir bien librados de una potencial caída. Esa es la naturaleza; no es cosa de la izquierda o la derecha; no es cosa de viejos o de jóvenes; es cosa de honestos y de tramposos. A eso se refiere la biblia cuando dice que por sus frutos los conoceréis.

Estamos ya a menos de un mes de las elecciones presidenciales, en unas que han resultado atípicas por donde busquemos. El que acusaba al otro de no debatir terminó sin aceptar ningún debate; los que pidieron campaña limpia (acaso todos); cayeron en una guerra de troles, aunque hay que decirlo, mucho más uno que otros; y hoy nos jugamos la institucionalidad (con visiones distintas por parte de los diferentes candidatos) versus un salto al vacío por parte de uno cuyas sugerencias son tan descabelladas como poner la fotografía del jardín trasero del palacio de Versalles en la puntilla de Jaltepeque y tuitear que esa es la nueva idea si llega a ser presidente, en vez de hablar de la deuda externa, la violencia o el problema educativo. Ojalá que al votar lo hagamos meditando y con inteligencia.