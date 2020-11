¿Ganó Biden? Y en El Salvador, ¿qué?

Siempre he pensado que nuestro país se desarrolla en el plano del surrealismo, en donde es posible tener una calle sexta décima y comer queso duro blandito; y con un idioma para el cual los aumentativos implican menos que los diminutivos, como cuando decimos que "aquel tipo es pobretón, pero aquel otro es bien pobrecito"; un país en donde el futbol español es infinitamente más importante que el salvadoreño y donde las elecciones de Estados Unidos generan más pasión e interés que las propias.

Claro que entiendo la relevancia de lo que está sucediendo en el país del norte; y comprendo que eso repercute necesariamente en su política internacional y cómo será tratada América Latina. Entiendo que esto tiene que ver con los migrantes y el estatus de los "tepesianos"; y más allá, comprendo que hacia adentro, las visiones de Trump y de Biden son diferentes y también se modificará la política interna de aquel país.

Como cristiano católico que soy y como médico, obviamente la defensa de la vida del no nacido es para mí, de absoluta relevancia; y la postura del todavía presidente en ese sentido, ha sido muchísimo más clara que la del postulante; pero el respeto a la dignidad humana de los migrantes y a quienes opinan diferente ha sido muy mala y por el contrario, Biden, en este último sentido, parece encajar mejor en los enunciados de la doctrina social de la Iglesia. Por ello, a pesar de las radicalizadas opiniones de muchos salvadoreños que beatifican a Trump y satanizan al otro, o por el contrario, describen al primero como a un nazi insensible y al segundo como un redentor; mi impresión es que ambos tienen suficientes defectos y cualidades, como para no ser ninguno, el ideal. Pero lo más importante es que no somos nosotros quienes decidimos en aquella nación; y bien haríamos en preocuparnos más de nuestra Tierra, antes que hacerlo de otras, por importantes que ellas fueran en la geopolítica internacional.

Mucho preocupa ver el fanatismo con el que varios connacionales han tomado la cosa y la desesperación con la que se defiende la legalidad del potencial triunfo del demócrata, o con la que se asegura el supuesto fraude por el que está perdiendo el republicano. A la distancia, siempre he creído y admirado el sistema judicial norteamericano y estoy seguro de que por su propia fortaleza, dará la razón a quien la tenga y la nación del norte seguirá altiva (¿ven la importancia de una institucionalidad fuerte?). Pero entiendo que lo que realmente se pelea hasta con los dientes es la continuidad o no del legado del actual inquilino de la Casa Blanca. Lo comprendo y lo respeto, pero insisto en que nada podemos nosotros hacer, sino prepararnos lo mejor posible, para nuestras propias elecciones; y para decidir acá, en nuestra Tierra, quiénes han de gobernarnos, porque acá, no serán los estadounidenses quienes voten, sino nosotros; y esa sí es una responsabilidad ineludible.

El gobierno de NI –en el Poder– ya comenzó la campaña y sus candidatos se tiñen la cara de lodo para salir ante las cámaras con fingido sufrimiento, flanqueados por la matonería de algunos policías y militares, y acompañados por la locura del asesor de seguridad, quien se presentó a Nejapa como un "boina verde", armado hasta los dientes, seguramente para detener con balas cualquier otro deslave o huracán que osara presentarse. Y la alegre oposición (no hablo de la Asamblea Legislativa, sino de todos nosotros) parece concentrada en pelearse por los candidatos estadounidenses, en vez de reflexionar que acá nos jugamos la vida y la libertad.

Si ganó uno o el otro, nosotros tendremos que vivir con eso y deberemos enfrentar la adversidad de la mejor manera, sin esperar la ayuda de los extranjeros. Es momento y todavía tiempo de consolidar un bloque opositor contra las locuras del emperador y votar con sabiduría en las elecciones que se avecinan. Que el Altísimo nos dé la serenidad para escoger nosotros a los mejores para gobernar el futuro de nuestra patria, siempre con Dios, en Unión y con Libertad.