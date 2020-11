Ganó Biden, ¿cuánto pierde Bukele?

Ganó Biden, que ha manifestado que su país apoya la democracia, la libertad de expresión y combate a la corrupción. El presidente Bukele y su gobierno atentan constantemente contra eso. ¿Cuánto pierde Bukele? ¿Cuánto se verá presionado a modificar en su conducta antidemocrática con el cambio de mando? Esperamos que mucho.

Bukele ha cometido cualquier cantidad de violaciones a las leyes y atentados contra la democracia, con la pasividad, si no la complicidad, del embajador Johnson de EUA, que no puede actuar por sí mismo, es empleado del Departamento de Estado, responde al secretario Mike Pompeo, exdirector de la CIA que debe estar absolutamente informado, y al mismo presidente Trump, que seguramente aprueba el marco general de la actuación bukeliana y a cambio de qué lo permiten. Coincidentemente ambos actúan parecido.

Ahora Trump ha perdido la presidencia y su sucesor, Joe Biden, y su entorno han manifestado que no aprueban conductas que violan la democracia del presidente Bukele.

Hasta hoy, tener el apoyo de los Estados Unidos en sus violaciones y aventuras irresponsables sin duda lo envalentonó y su atrevimiento fue cada vez más allá, es la naturaleza humana. ¿Cómo se comportará sin sus padrinos? Podría hacer correcciones de rumbo tácticas, antes de que se lo pidan, pero por su naturaleza megalómana, es difícil predecirlo.

El tema es de altísima prioridad para El Salvador, no podemos seguir con un presidente absolutista que pasa sobre las leyes cuando se le da la gana, irrespeta la Constitución, no reconoce la autoridad de la Corte Suprema ni del Órgano Legislativo, ataca a la prensa independiente y a todo el que no está con él, viola derechos constitucionales de los salvadoreños, preside un gobierno con varias docenas de señalamientos de hechos de corrupción, acelerados en la pandemia, ha violado los símbolos patrios, ha desnaturalizado la función de la Fuerza Armada y la PNC poniéndolos a su servicio, no al del pueblo haciéndolos violar la Constitución, invadió el Recinto Legislativo en lo que se vio como un intento de golpe de Estado al Órgano Legislativo. La lista de atentados contra la democracia es mucho mayor y casi que cada semana hay uno nuevo.

La bien recordada exembajadora de EUA en el país Maricarmen Aponte, ex subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, que siempre se ha mantenido atenta a la vivencia del país, en reciente entrevista de televisión declaró que se ha visto tanto en la Cámara de Representantes (el Congreso) tanto como en el Senado de los EUA que existen preocupaciones por el actuar del presidente Bukele, que se han escrito cartas, se han hecho comentarios al respecto y ahora esto se vuelve muy importante y no se puede pretender que no pase nada.

Aponte asegura que Biden es un "hombre de su palabra" y que respecto a este tema, hay que examinar la Plataforma que para la Región ha lanzado, están incluidos con claridad, rechazo a los temas de corrupción y de cualquier otro tema que pueda socavar la democracia y que los hechos en El Salvador ni en el Triángulo Norte no los puede ignorar.

Añade que para la administración del presidente Bukele debe estar claro, muchísimo más claro el rumbo de los Estados Unidos, que no basta con enviar una carta de felicitación, que es necesario trabajar demostrando el deseo de trabajar con la Administración Biden con los valores que él manifiesta.

Añado yo, los de Bukele ciertamente muy distanciados de ellos.