Gastos e ingresos anuales del Gobierno de El Salvador

1. Gastos e ingresos en el presupuesto de la nación deben estar claramente definidos. Las erogaciones e ingresos no son nuevos pues en el pasado han tenido que establecerse esos rubros, en corrientes y extraordinarios. Los corrientes se agotan en sueldos o salarios de empleados, y por eso se ha tenido necesidad de contraer deudas con instituciones fuera del país para financiar o completar el presupuesto; casi nunca los impuestos y otros ingresos a las arcas del Estado han sido suficientes para darle vida ágil y completa al país.

2. Son inevitables los pagos de salarios, pero sí es factible reducir los altos salarios a funcionarios como ministros y viceministros, diputados y magistrados de la Corte Suprema, personajes que no deberían ganar más de $3,000 mensuales; y suprimirse los llamados "bonos" para ellos pero no para personal administrativo de otra índole. Como no alcanzan los impuestos para el andar del país, se recurre, pues, a empréstitos con instituciones como el BID u otras instituciones financieras.

3. Desde luego que el presupuesto no puede estar seguro de los ingresos que se percibirán en cada año fiscal y se necesita mejorar la percepción de los tributos y no la creación de otros nuevos; el Estado necesita contraer los préstamos de que hemos hablado y esto implica un serio problema con la deuda exterior del país que cada día se va agigantando. Los economistas debieran de manifestar u opinar por escrito en los matutinos como LA PRENSA GRÁFICA, y decir en cuánto tiempo se pagarán los millones de millones de dólares que ya debe El Salvador y cuántos más se deberán dentro de unos treinta años. Ha circulado la noticia de que dentro de cien años se habrán cancelado las deudas externas de El Salvador, pero nosotros, solamente con sentido común, creemos que nunca se pagarán las deudas externas de nuestro país. Razones: el territorio nunca crecerá pero la población sí va creciendo exageradamente juntamente con sus necesidades lo que evidentemente se palpita que son más y más los gastos en salud, educación y otras necesidades que por Ley Natural les corresponde.

4. Nos hemos atrevido a tirar estas líneas sin ser economistas pero ante el silencio de columnistas en la prensa diaria que traten seriamente el tema, lo hemos apuntado con carácter de aficionado e interesado únicamente en exponer la realidad cruda que vivimos actualmente y la que viene para el futuro. Lo escrito perdura. Sería saludable que economistas de renombre dieran opiniones propias del dominio de su ciencia.

5. En 1823 y por razones de invasiones foráneas, José Matías Delgado, presidente del Congreso de ese tiempo, y los diputados de esa época que lo conformaban, aprobaron la anexión de El Salvador a los Estados Unidos de América, pero la misión que viajó a Washington falló y no trajo nada nuevo y satisfactorio al país. Si los futuros gobiernos de 1823 en adelante hubiesen continuado y cultivado la cultura de la anexión dicha, otra cosa viviéramos en estos momentos y en el mañana que no está muy lejano. Todo lo dicho es por ser conveniente a todo corazón y seguimos siendo nacionalistas 100 %.

El presidente Bukele ha pedido que "empujemos la carreta": empujemos todos la carreta del Gobierno y supliquemos a nuestro Gran Dios nos ampare e ilumine hasta el final de los tiempos.