Don Raúl Contreras fue un prolífico escritor y poeta, al que los salvadoreños debemos muchísimo. Su legado incluye el "turicentro Los Chorros" y los parques Balboa, Apulo, Hotel de Montaña en el Cerro Verde y demás; sin contar con la extensa prosa y verso que nos heredó. Pero dentro de lo que dejó por escribir, está un libro que debería ser llamado "Gente, gentecilla y gentuza", el que solo Dios sabe, a quién habría ahí mencionado o si se hubiera tratado de un ensayo que refiriera genéricamente la condición humana.

Tomando prestado el nombre; y muy distante de ser estas quinientas palabras siquiera el prólogo de un libro; quiero referirme a esa extraña circunstancia, que hace que los hombres podamos llegar de lo sublime a lo tenebroso, en continuo círculo, para luego volver a ascender con otra acción nuestra.

La Historia, la de El Salvador, está plagada de ejemplos de héroes y villanos, liberales y conservadores en el siglo XIX; y luego demócratas y tiranos, en el XX. Hoy en el siglo veintiuno, siglo de relativismos y de "hombres light", como diría el psiquiatra español Rojas, nos enfrentamos con quienes luchan por sostener a la República; y quienes han caído seducidos por el Poder y ya no entienden, porque no pueden o no quieren, que la capacidad humana de levantar la voz contra el opresor es inherente a su naturaleza; y que mientras más represión exista, más héroes aparecerán.

El Salvador, como el mundo, está lleno de gente que deja huella y es congruente con sus acciones; de gentecilla que pasará inadvertida en el libro de la vida, porque se dedicaron a la servil misión de adular o de cumplir con las órdenes sin cuestionar nunca, si estas eran lógicas y correctas; y de gentuza, que teniendo o no el Poder, serán recordados por pocos o muchos, como infames seres que pretendieron aprovecharse de las circunstancias para ganancia propia; y disfrazados con el ropaje del cordero, actuaron como lobos destruyendo y pisoteando los derechos de los demás, creyéndose impunes y señalando a los otros con un dedo, en tanto Dios y el destino les habrá de recordar que la justicia siempre llega y que el que a hierro mata, a hierro muere, acá o en la morada final.

Muchos son los que derramaron su sangre por construir la nación que hoy tenemos; muchos los que forjaron con sus manos la democracia y los que a través de la historia ofrendaron todo en el altar de la patria. Grandes hombres y mujeres que desde antes de la independencia vivieron y murieron por el grito de "libertad"; y sus herederos, los que ya sin importar izquierdas o derechas, siempre que la democracia prive, continúan enfrentándose al Poder ingrato de quienes creen que por ostentarlo en el presente, tienen derecho a pisotear a los disidentes, olvidando que como funcionarios son los llamados, a partir de la figura presidencial, a procurar la armonía y la paz social.

Esa es la gente, la gentecilla y la gentuza; la humanidad que se divide entre quienes vienen al mundo a cambiar las cosas y a dejarlo un poco mejor que como lo encontraron; y quienes, como diría da Vinci, solo vinieron para llenar letrinas y después se fueron. Quiera Dios que seamos suficientemente valientes para pertenecer al primer grupo y que cuando muramos podamos sonreír diciendo, misión cumplida.