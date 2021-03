En la víspera de cumplir 200 años como Nación, hemos dado otro giro de timón, llevándonos de encuentro a nuestra frágil democracia.

Sí que nos ha castigado nuestra historia, pero El Pulgar siempre sale adelante. Quisiera entrar en detalle, pero el espacio no me lo permite; además ahora se habla de nuestro presente y futuro, no del pasado.

Para sobrevivir, la democracia tal bicicleta necesita de 2 ruedas: la delantera: elecciones libres como las del 28F; y la trasera: los pesos y contrapesos que, por decisión popular, acabamos de perder.

El ciclista, a alta velocidad como va el mundo, es muy probable que se haga leña al estallársele una de sus ruedas. ¡No podemos ser tan salados! ¡No nos pueden volver a domar!

La mayoría de los salvadoreños decidió otorgarle el poder absoluto al presidente, tanto en la Asamblea (56 de 84 diputados), como en 149 de 262 alcaldías. Un acto de esperanza, pero más bien de venganza, ante tanta injusticia, tanta desigualdad. "En mi pueblo, nadie puede contra la Milagro de siempre" dice la antigüeña lorita Pepita.

Para el récord: la aplastante victoria, que superó por mucho las expectativas de todos, fue producto de una aplanadora publicitaria y una nutrida, y bien orquestada, estrategia populista de inaugurar obras y regalar tuna, pasta, vacunas, dinero, casas, y computadoras, en nombre del Gobierno. A mano suelta (menos las vacunas), gracias a una vaca lechera llamada pandemia. #TeAmamosPresi, viral en Twitter. "A mí me gustan los loros, no los golondrinos", aclara la lorita.

Aunque no te guste, lorita, tenés que reconocer que la popularidad de la nueva ave salvadoreña trasciende toda lógica (lo siento, torogoz); la más alta de Latinoamérica (90 % según The Economist). Inteligente no me consta, listo sin duda, y con pico de oro que te deja comiendo polvo, Pepita.

También tenés que reconocer que la nueva Ave N barrió en una contienda democrática, en la que el sufrido pueblo le pasó el timón de su futuro, otorgándole cheque en celeste de poder absoluto.

¿Qué nos espera de este giro de timón?

Cuesta no afligirse, ante el estilo autoritario del actual gobierno; ante su intención, un año antes de las elecciones, de hacerse del control legislativo a la fuerza; ante su irrespeto a la separación de poderes; su desafío a las sentencias constitucionales; ante total ausencia de cuentas; ante su claro dominio de las armas, el constante irrespeto a la ley, el odio prevaleciente en el ambiente.

Cuesta no afligirse ante muchos perfiles de los diputados y alcaldes, ahora responsables de dirigir el rumbo de nuestro país en tiempos de números rojos y pandemia.

Aflige el doble El Salvador pues la historia mundial nos ha demostrado que el giro de timón hacia la concentración de poderes es muy duro, sobre todo para el pueblo.

Lamento escribir este vaso medio vacío, pero es que ando de capa caída; y eso que no me he metido en lo que puede hacer el presidente con el poder absoluto. Diosguarde.

¿Qué esperamos de este giro de timón?

Esperamos no hacernos leña, y que el presidente, sus ministros y los diputados y alcaldes electos respeten el voto de confianza de sus compatriotas, gobernando con humildad, rumbo, austeridad y transparencia. Les damos el beneficio de la duda, y les deseamos sabiduría y buena suerte en la administración del futuro de nuestros hijos y nietos. Se los digo de corazón.

Esta pluma estará vigilante, pero también aplaudirá cuando aplausos se merezcan. Eso sí, se tomará unos martes para volar hacia otros temas, pues francamente la política me está enfermando; ya ni duermo. ¿Ah, usted también?

¡Adelante, El Salvador! Nombre de Dios.