Ser periodista o mentirólogo salvadoreño requiere del dominio de un léxico, muy particular, para, con decisión y firmeza, reportar. En un "hotel capitalino", cuando informan la ubicación de algún suceso; "carga vehicular", pan nuestro de cada día; "chubascos aislados" reporta, a cada rato, Moisés Urbina.

Gracias a Dios, con menos frecuencia, el mentirólogo nos informa sobre un nuevo "enjambre sísmico", o sobre amenaza tsunami en "la franja costero-marina". "Lo bueno es que nunca le pega", se persigna la lorita Pepita.

Pero en marzo pega la "pandemia", arma semejante caos mundial, alborota las ambiciones políticas, sacude nuestras vidas, y se incorpora un temeroso glosario pandémico a nuestro léxico.

Encerrados, ahora quiere decir "aislados", "confinados", o "encuarentenados". De cercanía física, pasamos a "distanciamiento social". Besos y abrazos, podéis descansar en paz.

Los recién bautizados "centros de contención" pasaron a ser "centros de contaminación", algunos "campos de concentración"; los "varados", bien fregados. "Aplanar la curva", debe ser nuestra meta para "ganar la batalla", pero, lejos de plana, está "creciendo exponencialmente".

"15 días más" de "cuarentena estricta", con "estado de excepción" para "comprar sin LACAP", y "suspensión de las garantías constitucionales" es la única solución, según "#bukeledictador", y le sube el volumen a sus insultos y a su discurso de terror. ¡Ya basta!

Nos prometió darle en la nuca al "SARS COV2", persiguiendo los "nexos epidemiológicos", pero parece que se les ha perdido "Pedro".

No es paja. Ahora todos conocemos a más de un Juan, Rosa o José, que está luchando, o perdió la batalla contra el "covid 19". Es que nos pasamos codeando con "asintomáticos", personas aparentemente sanas, pero "vectores de transmisión". Ta Jocote (léxico caliche).

Recordemos que nuestro "sistema de salud ha colapsado", y que "el hospital más grande de Latinoamérica" es solo una ilusión, ninguna solución. Entonces, a más de 100 días de estar "confinados" no hay "camas de hospital" donde nos "entuben", y tanto el "personal médico hospitalario", como el "oxígeno", la "plasma", y los "ventiladores" están escasos, por lo que no hay más remedio que "lavarnos las manos", usar "mascarilla", untarnos "alcogel", hacernos de un "kit de bioseguridad", y "quédate en casa"; aprovechemos que hasta el Selectos ofrece "delivery".

¿Saben qué quiere decir "covidiota"? ¡Correcto! Persona que no respeta los protocolos de seguridad, ni cree en la mascarilla; Bolsonaro, por ejemplo, así como tanto golondrino haciendo campaña, y tanto gringo celebrando el 4th of July. Happy 244th birthday, Uncle Sam, you’re older than us (nosotros vamos a cumplir 199).

Si tenemos la suerte de seguir trabajando, y podemos hacer "home office", démosle con todo. Duchos en "Zoom" nos hemos convertido, y cosas nuevas aprendido, benditos sean los "webinars". "Webinars", combinación de web y seminar, así como "locktail hour", combinación de lockdown y cocktail (para referirse a la hora de la cucharada), son palabras del glosario pandémico que me caen mal; no caben en nuestro caliche.

En caliche, "nos vemos al rato" se dice "nos bistec al ratón"; también, "nos vemos al Rábano", o "al Ray Coniff". Un español dice "tío, hoy toca ejercitarnos"; un guanaco, "men, hoy toca chicharrón".

Cualquiera diría que nos encantan los vegetales y las frutas. "Qué ondas" o "qué hongos" saludamos en caliche. Decimos "qué yuca" en vez de qué difícil; "tengo frijol" en vez de tengo frío; "¡mangos! "Ponele coco"; "me vale pepino" (traduzca usted mismo); "Ta jocote" (arriba aplicado); "no seas pipián", en vez de no seas homosexual.

La recomendación, en estos tiempos de "SARS COV2", es no caer en la espiral del temeroso glosario pandémico, consumir Twitter, noticias, "jarabe" y comida con moderación, mantener la mente ocupada y despejada de malas vibras; y el cuerpo activo, descansado e hidratado.

Además, "Buczos caperuczos", no seamos covidiotas... "...y no olvidemos hablar en caliche", se escucha desde el patio.