Gobernado, el que paga los mariachis pide las canciones

No sé si el titular es propio para tratar un tema de tremenda importancia como son las elecciones de diputados y alcaldes del próximo 28 de febrero. Quizás, pero lo cómico no quita lo valiente.

Pero bien, lo utilicé y tengo la esperanza de que esta expresión coloquial pueblerina que he escrito en el título sirva para explicar y ofrecer otro punto de vista más campechano, y que logre despertar conciencia para exigir un derecho que nos corresponde a los gobernados –nosotros– quienes hemos venido eligiendo gobernantes que, con raras excepciones, se han dado la gran vida con nuestros impuestos, aprovechándose de nuestros votos, y para nosotros los gobernados, como dice la canción: "La vida sigue igual".

Hay muchas opiniones, reflexiones y análisis serios e intelectuales de lo que puede sucederle a nuestro país y a los gobernados, si los "mismos de siempre", nosotros los gobernados, votamos y nos equivocamos nuevamente en estas próximas elecciones y permitamos que nuestros votos sigan promoviendo la corrupción, el saqueo de nuestros impuestos y nuestras pensiones, que siga el desorden, el irrespeto a la institucionalidad, a las leyes, a la Constitución, y que sigamos dando la impresión de que estas maldades son el modelo político que queremos.

Que la "animalada", el engaño, y que se instaure una dictadura en nuestro país, es lo que anhelamos.

No, gobernado, tú, tus hijos, tus nietos y los míos, merecemos que cada voto que emitamos piense en nosotros. En nuestro futuro. En nuestra seguridad. En nuestro trabajo; en la educación, en la convivencia como hermanos, pues salvadoreños somos todos los gobernados.

Gobernado, por favor, ya basta de llenar los bolsillos de los políticos con nuestros impuestos, o en agrandarles sus ínfulas de grandezas mesiánicas. Por favor, gobernado, que ya no nos vean la cara, que ya no nos convenzan con un plato de lentejas, un bono que te lo regalan de tu mismo pisto, o una bolsa que la arman con productos extranjeros y que se paga con tu pisto, con ese que pagas tus impuestos, y lo más miserable, que todavía propagan que ellos te lo regalan. De dónde, si ellos nunca sacan pisto, sino que se llenan las bolsas con nuestro pisto. Llegan con sueldos de clase media y salen como millonarios comparados con ganancias como las de los narcos.

La frase: "Tu voto tiene poder", con que se publicita el valor de esta acción en cada elección y en la que se espera que cada voto refleje la voluntad ciudadana, cabe preguntarse: ¿Ha reflejado tu voluntad ciudadana en los gobernantes anteriores y actuales? Porque si ha reflejado tu voluntad ciudadana, gobernado, entonces de quién es la culpa: de los gobernantes corruptos que hacen su agosto en el poder, o de nosotros los gobernados que los elegimos.

Por eso el coloquial título de "que quien paga los mariachis pide las canciones" es para reflexionar y encontrar el valor de tu voto y el mío. Es el propósito de que hagas uso de este dicho coloquial. Que te des cuenta, gobernado, de que tú pagas los mariachis.

Nuestro voto es el que lleva a los políticos a gobernarnos. Nuestro voto es el dinero que paga las canciones que queremos nosotros los gobernados que canten estos gobernantes. Y eso nos da el derecho de pedir y exigir las canciones que queremos. Ese es nuestro derecho. Pero una vez hemos pagado el mariachi (que les hemos dado el voto), las canciones que cantan son las de ellos. Aquellas cuyas letras dicen: buenos salarios, guardaespaldas, carros nuevos, seguros médicos, empleos para sus familias, elección de compadres en puestos claves que me cuiden las espaldas. Y la última canción, la de más desfachatez del gobierno actual, es la de "me gasto tu pistío, me lo robo y qué. No me pidas cuentas. No me critiques porque como decían en tiempos pasados: Te echo la guardia y los troles (versión actualizada de la guardia)".

Despertemos, gobernados. Que el plato de lentejas no compre el futuro de nuestros hijos. Que los estribillos de que los corruptos son los otros no te engañe, pues ya hay muchos botones de muestra. Que votes por este color, por este pájaro y ayuda a este Mesías, son el canto con que querían convencer a Ulises en la mitología griega, y con el que quieren convencernos en pleno 2021.

Sí. Venimos de políticos corruptos, de derecha, de izquierda y hoy populistas. Cada vez y cada gobernante la corrupción ha sido más galopante y más cínica. Y aprovechándose de que los gobernados nos cansamos, utilizan sus estrategias publicitarias y maquiavélicas para desmotivarte.

Gobernado, hoy es la oportunidad. Hoy hay que votar por rostro y por los que votemos exijamos nuestras canciones. Hay jóvenes mujeres y hombres fuera de partidos tradicionales que merecen su oportunidad. Hay diputados de la actual asamblea que por fin se rebelaron y nos han defendido que el gobernante y el partido actual consumaran el robo del siglo tal como en "La Casa de Papel", la serie de Netflix. Y dentro de toda la corrupción de las que se les acusa, hoy hay que reconocérselos.

Dejemos de ser los "mismos de siempre" que damos votos para que roben otros. Votos por los menos malos. Si tu voto tiene poder, si eres tú el que paga los mariachis, ya es hora de que exijas las canciones, pues también dice otro dicho coloquial, "músico pagado no toca bien". No dejes que te convenzan con regalos que vienen de tu propio pisto, con estrategias publicitarias agobiantes utilizando tu propio pisto. Tu voto tiene poder, vale más que un plato de lentejas antes del 28 de febrero.