Gobernado, que la medicina no sea más cara que la enfermedad. Ignorar es botar tu voto

Políticamente El Salvador está padeciendo de algo que no se sabe qué es. Y estando a las puertas de un nuevo diagnóstico, lo preocupante es que por allí se adelantan pronósticos (encuestas) expresando que el día del examen podemos tener un diagnóstico más grave de lo que pensamos, y todo porque queremos ignorar (no prestar atención deliberadamente a algo) que lo que nos está pasando tiene responsabilidad nuestra.

No queremos hacer caso a los que saben de este mal y por enojos y prebendas miserables vamos a provocar en nuestro país una metástasis de corrupción a futuro, y todo, por creer que nos salvará un curandero.

Gobernado, también sorprende que a pesar de los dolores, malestares y angustias que nos causa esta enfermedad política de la corrupción, y que lo sufrimos los habitantes de los 14 departamentos, hay muchos que piensan que hay que curarnos a como caiga, y no importa si hay que hacerlo con medicina de un laboratorio sin prestigio local e internacional pero que se vende con una publicidad engañosa pautada de una manera apabullante.

Todo parece indicar entonces que ese quebranto de salud política que tiene a nuestro país angustiado, hay quienes consideran que se debe a esa comida que antes nos supo bien, pero hoy la consideramos corrompida.

Los diagnósticos que estamos observando nos dicen que los gobernados quieren una solución simplista. Un nuevo cocinero que pide exclusividad y sin competencia para dar la comida que se le antoje. Con un menú en blanco y sin saber qué ingredientes utilizará. Y lo más decepcionante es que la mínima degustación que hasta el momento ha dado, ya muchos nos quejamos pues saben muy agrios. Y advertirlo tiene el objetivo de temer que esa nueva comida ya no sea otra indigestión, sino un cáncer.

Hacemos esta radiografía de una manera coloquial para explicarlo a ese grupo que han etiquetado como los ignorantes, pues muchos piensan que es este grupo los que están adelantando que hay que cambiar de comida y de medicina. Que este grupo no ve el todo de nuestras necesidades sino el de su enojo y su prebenda. Que este grupo es de los que se ilusionan con bolsas de víveres o con algún dinerito que les dura algún par de días y luego, el hambre se les vuelve a presentar, pero es esa miserable prebenda que están dando pagada con sus impuestos la que se está haciendo presente para recaudar votos e ignorar el peligro que se avecina para nuestra salud.

Gobernado, no hay ignorantes ni pensantes. Somos un solo cuerpo, y una enfermedad política mal curada afecta todo el cuerpo. La corrupción afecta parejo, y en política las equivocaciones afectan a todos del partido o tendencia que seamos. Coincidimos que este cuerpo llamado El Salvador y todos los miembros que lo componemos estamos sufriendo las consecuencias del virus del covid y de la corrupción en la política. Pero este virus político, estimado gobernado –y debemos hacer mea culpa–, no está injertado exclusivamente en la política y los políticos, es un virus arraigado a nuestro ADN, porque corrupción en nuestro país está presente quizás desde siempre. Corrupción hay en la sociedad en sus distintas manifestaciones: en la seguridad, en la aplicación de leyes, en la justicia, en la educación, en las religiones, en las empresas, en el respeto a las leyes, en la elección de gobernantes y autoridades, y hay que aceptarlo también, en los valores que rigen los ejemplos y los valores en un hogar. Duele decirlo pero así es. La corrupción no la solucionaremos con votar por este y castigar al otro. Eso solo cambia de corruptos. La corrupción se cambiará solo con educación.

Es cierto, gobernado, que en cada votación nunca hemos tenido garantías de que elegimos honestos, pues los corruptos se destapan cuando nuestro voto les da el poder y el dineral de nuestros impuestos, y lo más trágico es que cada vez elegimos más ambiciosos pues cada gobernante que hemos llevado y que está en el poder con nuestro voto roba más y sin descaro. Sí. Con algunas excepciones.

Gobernado, hay tiempo todavía para hacer conciencia de aquí al 28. Que no te engañen, la propaganda aguanta con todo. Que no te desanimen ni el covid ni esos diagnósticos (encuestas) que son suposiciones. Hoy más que nunca será valioso tu voto. Pensemos en el futuro de nuestros hijos y nietos, en tu trabajo y en el de ellos. En nuestros padres y abuelos jubilados para que no pierdan y mejoren su pensión. En esos ignorantes o necesitados para que no los engañen más. Evitemos que presten más dinero y endeuden el futuro de tus hijos y nietos.

Eliminemos esos corruptos que han hecho de la política y la corrupción un modo de vida. No demos poder total a nadie, pues este corromperá aún más.

Gobernado, no votes con el hígado. No botes tu voto. No quieras curar la desesperanza que nos agobia en estos momentos de pandemia y de política, con esa medicina de curandero. Reflexiona tu voto porque pueda que la MEDICINA con que estás ignorando la realidad RESULTE MÁS CARA QUE LA ENFERMEDAD.

Y si el diagnóstico no sea el de repartir el poder, entonces la medicina sí será muy pero muy cara.