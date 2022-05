Audio

Gobernar bien

Gabriel Boric solo tiene un poco más de dos meses de estar presidiendo el gobierno de Chile y se han empezado a reducir sus niveles de popularidad. Su elección para un periodo de 4 años en la presidencia despertó gran entusiasmo. Ganó en la segunda vuelta de las elecciones realizadas el 19 de diciembre, las cuales tuvieron el nivel de participación electoral más alto en la era democrática de Chile. Tuvo cerca del 56 % de respaldo popular, pero en las encuestas más recientes su popularidad ha bajado al 36 %. La propaganda que necesitan otros gobernantes en América Latina no sirve en un país que tiene elevados niveles culturales y educativos, mejor nivel de vida y una elevada proporción de clase media.

Las turbulencias que está provocando en la economía de todo el mundo la invasión rusa a Ucrania causará un aumento de las presiones de la población para aliviar y mejorar sus condiciones de vida, y profundizará las desigualdades sociales. Los avances que se habían logrado en los índices de desarrollo humano en los últimos 20 años tendrán un grave retroceso. América Latina podría ser la región donde haya nuevamente mayor inestabilidad política porque es donde predominan los gobernantes populistas que han llegado al poder a base de engañar a las grandes mayorías que viven en la pobreza. Es donde esa condición es instrumentalizada, manipulada y aprovechada, y donde las pocas esperanzas que tienen los pobres es que de vez en cuando el gobierno les regale paquetes para aliviarles momentáneamente el hambre.

Es en esta región donde están los gobernantes que no han entendido que la única forma que tienen para resolver todos los problemas que enfrentan sus países es generando más riqueza, y que para hacerlo necesitan generar confianza y seguridad. Algunos creen que seguridad significa disminuir el número de muertos diarios, pero descuidan la seguridad que necesitan los negocios para funcionar, y los factores que atraen inversión nacional y extranjera. En El Salvador, estamos a pocos días de que el actual gobierno cumpla tres años de estar a cargo de la conducción del país y se continúa degradando la calificación de riesgo y los bonos emitidos por el Estado tienen los peores rendimientos en los mercados financieros de todo el mundo. Por la reacción, el tipo de respuestas y la narrativa que mantienen las autoridades parece que no toman en serio o todavía no logran entender lo que eso implica para la vida y las oportunidades que los salvadoreños necesitan. Nos seguimos conformando con los miles de millones de dólares de remesas que reciben miles de familias, aunque el éxodo de salvadoreños al exterior signifique desintegración familiar, y que eso sea una de las causas estructurales que originan la violencia y la inseguridad en las comunidades.

Gobernar bien significa dirigir y coordinar la gestión gubernamental para ofrecer a toda la población soluciones permanentes y sostenibles para mejorar sus condiciones de vida, y que todo el país progrese con estabilidad y seguridad. Es difícil hacerlo cuando las autoridades pierden la confianza, cuando proyectan mediocridad y falta de dominio y seriedad para tratar los problemas que tienen que resolver, cuando pierden el pudor para ocultar o maquillar la verdad, cuando generan sospechas que son capaces de hacer alianzas con grupos criminales, cuando no reconocen los límites que tiene el ejercicio gubernamental en un régimen democrático, retuercen la organización y el funcionamiento de los órganos e instituciones del Estado, y cuando se olvidan que tienen que rendir cuentas, y abusan de los recursos del Estado.

Para gobernar bien también los buenos gobernantes deben entender que necesitan formar alianzas, relacionarse, apoyarse y saber escuchar sin complejos a los mejores, los más capaces, los más entendidos, los más preparados y los que tienen ideales y trayectorias limpias. Tampoco deben olvidar el valor que tiene para un país relacionarse y entenderse con amigos que conocen la realidad nacional y los que han sido aliados importantes y relevantes en los momentos de dificultad.

Gabriel Boric surgió luchando en las entrañas del pueblo chileno. Muestra sencillez, madurez, humildad y sensibilidad. Tiene tiempo para rectificar y reconocer lo que necesita para gobernar bien.