El pueblo se expresó en las pasadas elecciones y eligió democráticamente al nuevo presidente de la República, Nayib Bukele, quien durante el próximo quinquenio enfrentará muchos retos. Para el bien del país, es importante que desarrolle una buena gestión, actúe de forma correcta, transparente y dentro del marco de la Constitución.

El presidente electo debe gobernar para todos los salvadoreños, teniendo en cuenta las necesidades de quienes votaron por él y los que no. El ambiente de tensión y confrontación vivido durante la campaña electoral debe desaparecer en todos los actores políticos, y en su lugar, se debe promover la unidad y la armonía social en nuestra calidad de seres humanos, y la sana discusión y crítica constructiva, en los temas en que diversos sectores no estén de acuerdo. Se debe tener presente que una de las atribuciones y obligaciones que tiene el presidente es justamente procurar la armonía social (art. 168, ord. 3, Cn.).

El país padece de serios problemas, tales como la criminalidad, la corrupción, el desempleo y el bajo crecimiento económico, los cuales deben ser atendidos con responsabilidad y efectividad. La criminalidad que enluta a las familias no puede continuar, no es posible que miles de salvadoreños no estén seguros para ir a la escuela y a sus trabajos, que no se sientan protegidos en sus hogares, y que la única solución que encuentren sea migrar, casi siempre de manera ilegal. Se requieren políticas inteligentes, efectivas e integrales para mejorar la seguridad ciudadana, enmarcadas dentro del Estado de derecho.

El clima de inversión se encuentra deteriorado por la falta de seguridad jurídica y de confianza, así como por la criminalidad, lo que tiene como consecuencia el desempleo y el bajo crecimiento económico. Es necesario que se cuente con una estrategia adecuada de atracción de inversiones y de mejora de la competitividad, la cual incluye brindar certidumbre jurídica.

Es indispensable que se impulsen medidas dentro del Ejecutivo –que es el ámbito de actuación del presidente–, para lograr mayor transparencia y contrarrestar la corrupción, tales como: acceso a la información, rendición de cuentas, eliminar el despilfarro de recursos públicos y suprimir las partidas secretas o cualquier otra exenta de auditoría. Asimismo, debe contratarse a los servidores públicos bajo procesos transparentes y basados en la meritocracia, siendo fundamental para esto que la Asamblea Legislativa apruebe la Ley del Servicio Público. Ojalá el presidente adopte el Acuerdo de País contra la Corrupción.

Como es propio de un sistema republicano, democrático y representativo como el nuestro, la Asamblea Legislativa tendrá un rol determinante como contrapeso del Ejecutivo, en donde la oposición debe actuar de forma constructiva, pero con firmeza, y siempre con ética. Se deberán buscar consensos en las iniciativas que beneficien a la mayoría de la población, pero también para frenar aquellas que no lo sean. Asimismo, el rol de la Sala de lo Constitucional como máximo intérprete y garante de la Constitución es vital.

La investidura de la Presidencia de la República implica que se recibe un mandato del soberano, que es el pueblo entero, para que conduzca el país teniendo al centro de su gestión a las personas y el bien común. De nuestra parte, a los ciudadanos nos corresponderá ser auditores sociales.