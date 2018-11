Abraham Lincoln, decimosexto presidente de Estados Unidos de América, en su discurso pronunciado en Gettysburg, Pensilvania, el 19 de noviembre de 1863, definió la democracia como "un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo". La versión salvadoreña, en este espejismo de democracia que vivimos, es "un gobierno de grupúsculos, por grupúsculos, para grupúsculos"; ingrato resultado de la cruel partidocracia que nos agobia, excluyente de todo mérito menos el ser servil: el despojarse de toda dignidad, bajar la cabeza, transformarse en aduladores por excelencia y esperar compartir las migajas de otros, ¡triste situación la nuestra! ¿Y nuestro querido El Salvador? A la deriva, solo y abandonado, recordado por los grupúsculos solo cuando hay y se puede.

Pero ¿qué es un grupúsculo? En nuestro medio, son los llamados de confianza, el círculo íntimo de los de turno... los sicofantes, los llamados "yes-men" allá en el norte. Basta con echar un vistazo a nuestras más recientes experiencias con los grupúsculos: Saca y sus socios, Funes y la cherada, y el Politburó y los cupuleros: insaciables adictos al erario, al producto del sudor del contribuyente.

Hoy, ya en plena campaña electoral, recordemos estas experiencias y reflexionemos a título personal y a título país. A título personal: 1) Cuando reciba su próximo pago vea cuánto recibió y cuánto le quitaron. Reflexione: ¿Gano un salario digno? ¿Me alcanza? ¿Y en qué se gastaron lo que me quitaron? 2. Mi situación. Después de tantas promesas ¡lo mejor está por venir! ¡El cambio es hoy! ¡Nace la esperanza, viene el cambio! entre cientos de otras promesas. Reflexione: y hoy ¿estoy mejor que antes de las promesas? ¿Y mi familia? ¿Me siento más seguro? ¿En mi casa? ¿En el vecindario? ¿En el transporte público? Lo más probable, a menos que forme parte del grupúsculo, es que su situación no ha cambiado si es que no ha empeorado.

A título país: 1. ¿Cómo veo El Salvador? ¿Sus calles? ¿Sus ciudades? ¿Ordenadas? ¿La contaminación? ¿Sus ríos, su aire, su agua? Vea y decida. Las lecciones aprendidas son: las promesas son solo eso... promesas; los gobiernos, no importa el sesgo ideológico, no tienen la menor incidencia en la prosperidad sostenible de mi persona y de mi familia (no confundamos dádivas, caridad, con prosperidad sostenible); lo único que va a mejorar nuestra situación es el esfuerzo propio; el inquilino gubernamental de turno tiene una misión muy clara: el beneficio propio mientras dura la piñata.

La elección presidencial que se avecina es de suma importancia para el bienestar de nuestro querido El Salvador, las preguntas clave son: ¿y quién es usted? Sus antecedentes, su trayectoria, sus logros, sus fracasos; no me prometa nada, solo dígame qué va a hacer y lo más importante, cómo lo va a hacer; dígame quiénes son los de su círculo de confianza... como votante lo juzgaré por la calidad de sus "cheros". ¿Por qué? Porque mi querido El Salvador me importa, así como el futuro de mis hijos.