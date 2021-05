Gobierno misógino

En los últimos años las redes sociales han servido como plataforma para amplificar los casos de violencia contra las mujeres (misoginia). El asunto resulta más grave cuando son funcionarios, incluyendo al mismo presidente de la República, quienes activan este tipo de campañas masivas de acoso selectivo, con recursos estatales.

El presidente no intenta ocultar sus estrategias de acoso; lejos de ello, se enorgullece de ellas y las llama por su nombre: bullying. Recientemente activó a sus seguidores a que iniciaran este tipo de acoso contra periodistas diciendo: «Lo que pasa es que es sábado en la noche, así que ¿por qué no hacerle bullying a un par de "incómodos" pagados con la chequera de un evasor de impuestos que quería ser Presidente, pero no ganó ni las primarias?»

El presidente y muchos de sus funcionarios han protagonizado este tipo de campañas de acoso selectivo de odio, particularmente contra mujeres: periodistas, funcionarias, diputadas, magistradas, líderes empresariales. Incluso se inició campaña contra una congresista de los Estados Unidos de América, llamando a que los ciudadanos estadounidenses no reeligieran en las próximas elecciones a esa congresista.

Es impresentable e ilegal que un hombre promueva campañas masivas de acoso selectivo contra una mujer. Que lo haga el presidente de la República no solo es patético, pues denigra la investidura constitucional que ocupa, sino que es algo sumamente grave, por la amenaza que supone para las víctimas que el poder del Estado se ensañe contra ellas.

En 1995, El Salvador ratificó la Convencio´n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como "Convencio´n Belem do Para´". En ella el Estado de El Salvador asumió ante la comunidad internacional el compromiso de «abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación».

Luego, en 2010, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. En ella se estableció como un delito de acción pública «burlarse, desacreditar, degradar o aislar a las mujeres dentro de sus ámbitos de trabajo, educativo, comunitario, espacios de participación política o ciudadana, institucional u otro análogo como forma de expresión de discriminación de acuerdo a la presente Ley». Algunos de los seguidores del gobierno hasta han realizado acciones de acoso sexual por medio de redes sociales. Es necesario investigar los patrones de violencia de género como actividad criminal organizada.

Además de la vía penal existen otras vías legales que pueden activarse contra estas campañas de acoso selectivo contra mujeres gestadas desde la Presidencia. Entre estas destacan la indemnización por daño moral y reparación integral, las sanciones por la Ley de Ética Gubernamental, e incluso denuncias o quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación al art. 7 de la Convención Belem do Pará. El fuero no protege frente a acciones civiles para proteger a las víctimas de la violencia y acoso del Estado o sus agentes. Las organizaciones de derechos humanos deben actuar para que a los funcionarios misóginos se les aplique la ley, y la sociedad debe reprocharlos masiva y categóricamente. Si esto no ocurre, la escalada de violencia contra las mujeres puede provocar consecuencias irreparables.