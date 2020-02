El significado "golpe avisa, saca sangre y no hay justicia" era un juego de barriada, con el cual se divertía la generación que hoy represento, recuerdo que salíamos al pasaje contra todo pronóstico a jugar trompo (es un tipo de peonza que gira sobre una punta) debido al conflicto armado, es decir en medio de las balas. En una ocasión a un amiguito llamado Carlos, que vivía en el barrio, le cayó una bala en la cabeza y tristemente falleció, como país debemos aprender del pasado para no volver a repetir el mismo conflicto, porque la falta de entendimientos y la construcción de consensos llevó a que murieran más de 75,000 compatriotas.

Pero volviendo al juego, cuando se lanzaba el trompo, se advertía que, si golpeaba a cualquier niño cercano al área de juego, no había ninguna responsabilidad ni derecho a reclamo alguno. Aunque este juego parecía inocente, siempre había víctimas que lamentar, de modo que como niños concebíamos la justicia de una forma limitada, en este caso al "golpe avisa". Pareciera que ese juego de infantes se repite en las democracias modernas, con la diferencia que son personas jóvenes y adultos los que eligen a los gobernantes, en el caso particular de El Salvador, el sistema de gobierno está definido como Republicano, Democrático y Representativo.

En consecuencia, no existe monarquía, sino una República que tiene un sistema de frenos y contrapesos, por medio de tres Órganos de Estado, y ningún presidente tiene más poder que otro, por ello debe haber respeto entre órganos, para no caer en posturas anárquicas o golpistas. Y es acá donde el señor presidente debe ilustrarse bien, para no concebir la justicia de forma unilateral, es decir que la Constitución no se escribió esperando que el señor Bukele apareciera para gobernar, sino que, al ser elegido presidente, se sometió a las reglas democráticas que establece la Constitución, de lo contrario se equivocó de país.

Ya que no puede de forma antojadiza invocar lo establecido en el artículo 167 nº 7, aduciendo que tiene todo el derecho para obligar a los diputados a votar por un determinado decreto, ignorando el contexto histórico de la extraordinariedad e Interés de la República, que cualquier estudiante de derecho sabe que estos dos verbos rectores concurren en los casos no previstos por la Constitución, como la violación a la soberanía, un desastre natural o catástrofe, que se reflejan por medio de invasión, guerra, terremotos, aluvión o deslave, entre otros.

Sin embargo, un préstamo "per se" no constituye necesariamente un interés de la República, sino un interés del Órgano Ejecutivo, además el artículo 148 Cn. ya prevé el proceso de adquisición de los empréstitos, donde la Asamblea Legislativa faculta al presidente para que los contrate. Por lo tanto, el presidente y sus ministros están obligados a dar todas las explicaciones necesarias de cómo se invertirán esos $109 millones, pero intuyo que quieren la aprobación, pero no están dispuestos a explicar, por ejemplo, cómo están ligados los $25 millones a la videovigilancia, que han sido cuestionados por el viaje del señor Osiris Luna.

En suma, el presidente debe saber que los diputados no están ligados a mandato imperativo alguno (artículo 125 Cn.), de modo que no puede obligarlos a votar por el préstamo, pero incitar al pueblo a la insurrección, el irrumpir la Asamblea Legislativa, militarizar, entrar a la fuerza con la PNC, sentarse en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa y presidir dando indicaciones que estaban ahí para la aprobación del préstamo, les guste o no a los fanáticos, eso fue un "golpe de Estado" que debe investigarse a fin de procesar a todos los involucrados.