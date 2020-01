Golpe de Estado a la Asamblea Nacional venezolana

El 5 de enero de 2020 el chavismo ejecuta un golpe de Estado al único poder legalmente constituido en Venezuela, la Asamblea Nacional (AN), la policía nacional y la guardia nacional montan un operativo militar para impedir que los diputados opositores asistieran al edificio legislativo a participar en la sesión plenaria para elegir la nueva junta directiva. Desde diciembre de 2019 el régimen de Maduro había iniciado una ofensiva para evitar la reelección de Juan Guaidó como presidente de la AN, para ello impulsó dos manipulaciones denominadas maletín y alacrán que consistían en comprar voluntades de diputados opositores en cientos de miles de dólares, para tal fin utilizaron al diputado Luis Parra, expulsado del partido Primero Justicia quien se convierte en agente del chavismo al andar ofreciendo mucho dinero para que no votaran por Juan Guaidó, esta acusación fue investigada por el parlamento y por lo menos otros seis diputados opositores salieron involucrados en esta trama de corrupción.

Las fuerzas chavistas (Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV) no se detienen y al haber bloqueado el ingreso a la mayoría opositora al salón legislativo proceden a elegir como presidente a Luis Parra, las ilegalidades de esta acción son muchas: la elección se produce sin cuórum y sin votos, las fuerzas militares del régimen intervienen reprimiendo a los diputados opositores golpeándolos y algunos han tenido que recibir atención en hospitales, la sesión tenía que dirigirla el presidente en funciones lo que no ocurrió, eligen a un director de debate sin votación y sin fiscalizar la lista de diputados presentes. El ataque de Maduro al parlamento debe entenderse como un atropello a la dignidad, democracia y libertad del pueblo venezolano. Acaso piensa Maduro que algún país democrático va a reconocer esta junta directiva espuria de la AN.

Una vez que se concretó la maniobra chavista se multiplicaron las condenas en América Latina y el mundo: Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Costa Rica y el gobierno electo de Uruguay rechazaron la fraudulenta maniobra a través de la cual el régimen desplazó a Guaidó de la presidencia de la Asamblea Nacional. También hubo pronunciamientos de la secretaría general de la OEA y de los gobiernos de los Estados Unidos, España y Portugal. Estas manifestaciones de solidaridad son buenas, pero hasta cuándo el mundo democrático va a actuar contra esta narcotiranía chavista que oprime y destruye completamente Venezuela, hay que entender que si no se decide utilizar la fuerza estas acciones inadmisibles del chavismo-madurismo van a continuar.

Y la izquierda latinoamericana va a seguir dudando que el régimen de Maduro es dictadura o va a seguir defendiendo su vinculación ideológica pensando que algún día esta dictadura se va a convertir en democracia. La dictadura de Maduro es un poder ejercido por un grupo de personas narcocriminales al margen o por encima de las leyes, sin sometimiento a fiscalización de nadie, es inaceptable que en pleno siglo XXI el régimen madurista amparado en la fuerza de las armas ejerza una violación sistemática de los principios más elementales de la democracia.

Ante este fraude del régimen de Maduro, Juan Guaidó convocó a reunión plenaria en la sede del periódico El Nacional, la sesión se realizó respetando todas las normativas internas de la AN y la constitución venezolana, Juan Guaidó fue electo como presidente con 100 votos, 16 más de los 84 requeridos.