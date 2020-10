¿Golpe de Estado técnico? O ¿estamos secuestrados por el gobierno?

El triángulo equilátero de nuestro mancillado escudo de armas simboliza la igualdad del poder, el cual en nuestra Constitución se determina como órganos del Estado, que forman el PODER ESTATAL. Lo anterior se aprendía en las clases de cívica, así como en las de Introducción al estudio del Derecho o en las de Derecho Constitucional; aprendíamos que el Poder de la mayoría debe separarse para que se controle el ansia de doblegar a la democracia por medio del autoritarismo, anarquismo o la dictadura, por lo que nuestra Carta Magna es un documento histórico vigente y positivo, más que en la década de los ochenta, ya que a pesar del maltrato que sufre día a día, es el referente que nos mantiene libres y gozando de nuestros Derechos, a pesar de sus malos momentos, siendo nuestro pilar fundamental.

El Órgano Legislativo, OL, debe estar formado por escaños proporcionales a los habitantes de la República, que dicho sea de paso, somos más de 7 millones de salvadoreños directos o naturalizados, por lo que el número no es descabellado si lo vemos desde el punto de vista poblacional y anticorrupción; si lo reducimos a menos de 30 sería conveniente geográficamente hablando pero más fácil de corromper. Agreguémosle a la fórmula anterior que el OL debe promulgar leyes para todos, siendo entonces que necesitamos personas representativas que controlen al Estado, por lo que el OL no debe constituirse con un número pequeño y corruptible.

El Órgano Ejecutivo, OJ, está representado por el señor presidente electo constitucionalmente, quien es el representante del Estado y del Gobierno, quien no regula o imparte la justicia a su voluntad; es el primer ciudadano sometido al control de los otros órganos, porque no es más que la representación del pueblo, el cual debe demostrar su obediencia a las leyes y a la jurisdicción de los tribunales; él es el administrador del Estado para el pueblo y por el pueblo, es decir entonces, no es el héroe del pueblo o paladín sobre la ley, es quien debe someterse y no abusar. Si bien es cierto que bajo él están la Fuerza Armada y la PNC, estas instituciones no son su servicio de seguridad personal, sino los entes para resguardarnos de agresiones ilegítimas y transgresoras de la ley, no importando su calidad o estatus social.

El Órgano Judicial, OJ, es el ente controlador y sancionador, el cual no solo vela por la legalidad, sino también juzga y sanciona, siendo el único que interpreta legalmente la Constitución y las leyes; es el más delicado, porque se convierte en nuestro muro de lamentos y fortaleza de la democracia, a tal grado que si fallan, se hunde nuestro país.

Después de la sinopsis anterior ¿hay golpe de Estado técnico? O ¿estamos secuestrados por el gobierno? Para mí el 9 de febrero pasado, hubo un golpe de Estado técnico, no reconocido, debido a que el OE no reconoce al OJ como tal, ignorando y burlándose de sus resoluciones, y a la AL la ataca, se mofa de ellos y adelanta criterios, que luego tergiversa ante la opinión pública. Por lo anterior el Gobierno nos mantiene secuestrados y extorsionados. Si sobrevivo a estas líneas, con gusto señalaré un poco más.