Nuevamente Bukele ha mostrado cómo logra controlar la agenda mediática del país. Es sin duda lo que mejor hace, y lo debe en gran parte a su posición. Así lleva manejando virtualmente el país desde hace dos años: un mandato hecho de golpes, institucionales y mediáticos.

Desde aproximadamente tres semanas, solo se habla del bitcóin en el país. El sorprendente anuncio de Bukele y luego la ley inmediatamente aprobada han arrollado todos los temas importantes, los verdaderos problemas, que conoce el país. Y eso era sin duda el objetivo. Pues lo que hay que tener claro es que Bukele no tiene ni la más mínima idea de lo que ha hecho con el bitcóin; desconoce todo lo que implica en el ámbito económico. ¿Dónde está el consejo de expertos que ha trabajado sobre el tema? ¿Dónde están los artículos autorizados de economistas serios que justifiquen la decisión del gobierno? ¿Dónde está todo eso que se hace normalmente cuando se impone una decisión tan importante al nivel nacional? ¿Dónde está todo eso que se llama sencillamente preparación, trabajo y programa?

No hay. No existe en el universo bukeliano donde todo es ligereza, superficialidad e improvisación. Solo tenemos derecho a fotos, videos y ojos láser. Porque no le importa nada más. Con la jugada del bitcóin, el presidente buscaba únicamente dos objetivos –o tres, si se añade su interés y ganancias en esto que parece ser, en todos los aspectos, una jugada estrictamente personal. Lo que importaba era solo el efecto de anuncio con su cortina de humo y, por lo mismo, molestar a los que busca molestar: a todos los que están en desacuerdo con él, ya sean Estados, instituciones nacionales o internacionales, individuos, y así, gran parte de la población directa o indirectamente. Y eso es lo que aún no ha entendido.

¿Cómo explicarles a los familiares de desaparecidos que siguen llegando a Chalchuapa para intentar encontrar una huella, una pulsera o un cadáver que el presidente del país, supuestamente encargado de nuestra seguridad, cambia en ese mismo momento su foto de perfil en Twitter para ponerse ojos rojos láser? Por supuesto esa gente no se escucha, sus llantos no llegan hasta las redes sociales y por lo tanto, hasta al despacho presidencial. No pelean en Twitter, porque tienen cosas más importantes que hacer, como buscar a sus desaparecidos. Y Bukele también debería tener cosas más importantes que hacer que arreglar sus fotos en las redes, como ayudar a buscar a los tan numerosos desaparecidos. O mejor aun, trabajar para que no desaparezcan. Debería ser el objetivo automático y normal del gobierno; anormal es tener que decirlo y repetirlo.

Del caso Chalchuapa sí se habló, y mucho. A tal punto que también hay que leer el anuncio de Bukele sobre el bitcóin en ese contexto desfavorable que se trataba entonces de ocultar. ¿Por qué se debería ocultar una tragedia nacional? Porque el gobierno, en sus mentiras y enredos, lo transformó él mismo en un caso político –como todas las desapariciones en general– porque es una prueba más del gran subterfugio que es el supuesto "Plan Control Territorial", que de plan no tiene nada, de control su antónimo y de territorial solo lo virtual. Así gobierna Bukele, con una política de ilusiones y sobresaltos, a base de golpes que al fin y al cabo le está dando a todos los salvadoreños.