Gracias, Mauricio Funes, por escupir para arriba

El actual y anterior gobierno del FMLN argumenta que dada la mala conducción de ARENA encontraron un país en mala situación. Aceptemos dicha aseveración y si gustan lo dejaron en pésimas condiciones. Para corregir dicha situación y conducir el país por el buen rumbo fue que la mayoría de ciudadanos votaron por el FMLN. No votaron para que empeorara la situación, como es el momento actual.Pongo el ejemplo de la evasión fiscal. El Gobierno dice que hay un alto nivel de evasión fiscal. Es su responsabilidad, no solo debe hablar, debe atacar ese problema; en caso contrario, es cómplice o protector de los evasores fiscales.Si me permiten el símil, es como que si uno es tratado por un médico por una enfermedad y dado que no mejora, decide cambiar de médico y, en vez de mejorar, empeora su salud. Y este médico, después de 7 años, para justificarse dice que está peor porque había sido tratado por el anterior médico. El deterioro y empeoramiento de su salud se debe a su tratamiento, el cual no pudo solucionar los problemas causados por el anterior médico. Él es el responsable del deterioro. Debe asumir las consecuencias de lo hecho por él. El FMLN debe asumir sus responsabilidades y las consecuencias de lo que ha hecho o dejado de hacer. Las solas excusas sin hacer lo necesario para solucionar los problemas es el argumento de los fracasos e incompetencias.Antes todo era posible, todo era permitido. Imperaba la impunidad y la sumisión de todas las instituciones públicas a los poderes fácticos y a quien detentaba temporalmente la Presidencia de la República. Impensable una Sala de lo Constitucional y una Fiscalía General de la República independientes que trabajasen por el respeto de la Constitución y la Ley. Quizás por la mentalidad conspirativa y esquizofrénica del FMLN, al igual que su hermano gemelo, la extrema derecha, solo ven en los que no piensan exactamente igual una actividad complotista. Me recuerda lo que un sacerdote me dijo hace muchos años, que a la oligarquía no solo le gusta que le toquen la canción que ellos quieren sino que en la tonalidad que ellos quieren. Son idénticos.Expresidente de la República, dirigentes de los partidos políticos, exfuncionarios están enfrentando acusaciones por mal uso de los fondos públicos y enriquecimiento ilícito. Que salga a luz lo del pago de sobresueldo a través de la partida secreta de la Presidencia de la República se debe, además del hecho que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República estén funcionando, a que Mauricio Funes abrió la caja de Pandora al acusar al expresidente Flores. Ello permitió que él esté en su situación actual. Escupió para arriba. Hay que agregar la comunidad internacional como el factor más determinante. Confirmamos que somos república bananera, con gobiernos de derecha e izquierda.En la ciudadanía hay un profundo sentimiento de frustración, desesperanza, desconfianza. El FMLN no tiene garantía que va a ganar de nuevo la Presidencia. Tampoco ARENA debe creer que por lo mal que está el FMLN le va a caer la Presidencia. Hoy, como en otros países de América Latina, ante el deterioro de los partidos políticos tradicionales, hay campo propicio para populistas, de derecha o izquierda, que enchufen con este sentimiento de frustración y rechazo a los partidos y políticos tradicionales.