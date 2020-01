Grandes preguntas

Manuel, con una admirable capacidad de síntesis, ofrece un redondo panorama de las razones que vuelven relevante el nacimiento de Jesucristo hace dos mil años. Más allá de teologías, las consecuencias filosóficas, sociales y antropológicas de aquel lejano acontecimiento siguen teniendo repercusión en la forma en que concebimos la libertad, los derechos individuales y hasta la propia dignidad humana. En mis charlas sobre el liberalismo suelo comentar que la lucha por los Derechos Civiles sería impensable sin la breve "Carta a Filemón" escrita por Pablo en el primer siglo de nuestra era.

Roberto aprovechó la época navideña para reflexionar sobre ese sobrecogedor infinito que rodea a nuestro diminuto planeta azul, relacionándolo con algunos de los misterios que siguen asombrando a los científicos y que dan pie a diversas interpretaciones respecto de lo que somos y valemos los seres humanos a pesar de nuestra caducidad.

Así como al físico neoyorquino Leon Lederman, apropiadamente citado por Roberto, ese asombro le llevó a concebir la idea de la célebre "Partícula de Dios", a un matemático, astrónomo y sacerdote belga, George Lemaitre, le permitió desarrollar la tesis de la expansión del universo –"hipótesis del átomo primigenio", le llamó, con el inicial desacuerdo del mismísimo Einstein–, mientras que a un joven hinduista, prodigio de las matemáticas, Srinivasa Ramanujan (1887-1920), le condujo a hacer contribuciones notables a las más intrincadas especulaciones numéricas. Llamativamente, ni la teoría del "Big Bang" sería posible sin los descubrimientos de Lemaitre, ni Stephen Hawking habría podido investigar los agujeros negros sin los aportes de Ramanujan.

Preguntado por su doble papel de científico y cura, George Lemaitre declaró al New York Times: "Yo me interesaba por la verdad desde el punto de vista de la salvación y desde el punto de vista de la certeza científica. Me parecía que los dos caminos conducen a la verdad, y decidí seguir ambos. Nada en mi vida profesional, ni en lo que he encontrado en la ciencia y en la religión, me ha inducido jamás a cambiar de opinión". De ahí la enorme fuerza intuitiva que apuntala las reflexiones de aquellos que, como Roberto Rubio y Manuel Hinds, se atreven a dilatar estos misterios e interrogantes hasta algunas de sus consecuencias prácticas.

Porque, pensémoslo un momento: ¿será correcto afirmar, como lo hace cierto agnosticismo feroz, que la idea de un dios creador es absolutamente insostenible? Y vayamos todavía más allá: ¿sobre qué pilares hemos de edificar una jerarquía de valores éticos de valor universal, sobre todo si, como mi tocayo Nietzsche, tomamos la decisión de prescindir de Dios?

En una réplica a planteamientos de esta índole formulados por el jesuita José Ignacio González Faus, el filósofo español José Antonio Marina, desde el escepticismo, llega a reconocer: "No es lo mismo pertenecer a la naturaleza, sin más, que pertenecer a una naturaleza que se concibe como obra de Dios... Las cosas se hacen entonces significativas, adquieren realce, se distancian de la mera naturaleza. Creo que el pensamiento religioso ha sido uno de los grandes motores del progreso de la humanidad, porque nos ha librado de la irrelevancia y nos ha permitido desear e inventar un proyecto de dignidad".

Por tanto, amigo lector, hagámonos las preguntas correctas y no huyamos de ellas, porque sus efectos, aunque así lo creamos, no son inofensivos.