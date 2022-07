Grietas en las aguas

Cuando llueve como ha llovido estos días en El Salvador, es difícil no preguntarse qué tipo de maldición ha caído sobre estas tierras condenadas para siempre a las catástrofes y a la desdicha. Pero para resistir a los cantos atractivos del fatalismo endémico, también y mejor podríamos preguntarnos por qué estas condiciones meteorológicas –aunque fuertes, claro está– tienen consecuencias tan desastrosas en las instalaciones, construcciones e infraestructuras del país.

Las calles se transforman en ríos enfurecidos, los carros en lanchas de mala muerte, los hospitales en pantanos urbanos, los quirófanos en acuarios rotos. Antiguo Cuscatlán, San Martín, las colonias Santa Lucía en Ilopango, El Huerto en Quezaltepeque, Quiñónez en San Salvador, bulevares Los Próceres y Monseñor Romero, los hospitales Rosales, el General del Seguro Social y el famoso Hospital El Salvador. Nada resiste, todo se arruina. La tierra se abre, se forman hoyos. Se observa lo que Escobar Galindo llamaría en todos los sentidos posibles, "grieta[s] en el agua". En todos los sentidos porque la metáfora también funciona aquí: con estos sucesos, las grietas se hacen visibles en la administración Bukele.

Se hicieron visibles gracias a los videos compartidos en las redes sociales por los empleados de los hospitales; no les quedaba otra opción que mostrar sus pésimas condiciones de trabajo. Estas condiciones son tan penosas y problemáticas, y lograron tanto visibilizarlas, que las autoridades trasladaron –donde fuera, sin ninguna consideración ni coherencia– al personal médico del Hospital El Salvador, una obra reciente y totalmente fruto de la mano del presidente. Además, les prohibieron que grabaran videos para no filtrar la información al ritmo de los chorros de agua que atravesaban el techo de las nuevas instalaciones y de otras, más antiguas, como las del Hospital Rosales. Más antiguo, cómo no, pero al gobierno actual se le ha dado el presupuesto necesario para construir un nuevo hospital Rosales; en vez de eso, es decir, en vez de fortalecer o incluso salvar el sistema hospitalario –sin duda el más importante con el escolar–, Bukele prefiere por un lado comprar bitcóins mientras que la criptomoneda no deja de perder valor y por el otro, mandar a construir una prisión descomunal. Estos dos elementos no muestran solo las prioridades del mandatario, sino también su esencia.

Cuando el oficialismo no destruye, construye o repara mal. Después de culpar como siempre –aunque con mucha razón– a sus antecesores por todos los daños, en el Ministerio de Obras Públicas reconocieron que ellos mismos hicieron reparaciones hace menos de dos años en las infraestructuras afectadas. Lo hacen mal porque lo hacen rápido y sin ningún plan, siguiendo una improvisación que no puede funcionar. Las fachadas dignas de un decorado hollywoodiano no resisten nada en la realidad. Los hospitales lo muestran y veremos cómo y con qué excentricidades queda la famosa cárcel. Van hacia donde sopla el viento, un viento muchas veces que ellos mismos crean, ignorando las brújulas y los expertos.

El gobierno busca de esa manera crear una suerte de vértigo permanente que impide orientarse correctamente y permite caer con mayor facilidad en las ilusiones que surgen por doquier: ciudades, hospitales, cárceles, tablets. Mientras tanto, el barco nacional también tiene grietas. Entra el agua, se hunde poco a poco y los principales responsables ya tienen el helicóptero listo para escapar y dejar atrás, una vez más, a todos los ahogados.