Guerras, opiniones e incoherencias

La invasión rusa sobre Ucrania ha desatado motivados debates sobre las justificaciones de la guerra como una vía –¿legítima?– para resolver problemas históricos, económicos o políticos entre naciones soberanas. Como ya he mencionado en esta columna, recurrir al ataque violento no debería tener excusa bajo ningún concepto, puesto que sería imposible guardar la paz en el mundo si se aceptara la validez de una sola causa para invadir a un país vecino. ¿Qué tirano en la historia no ha invocado agravios, reales o inventados, para arremeter contra otros? Incluso el siempre controvertido alegato de "legítima defensa" debería someterse a diversas y objetivas pruebas de verificación, pues hoy Vladimir Putin recurre a él, forzadamente, para justificar su agresión a Ucrania.

No basta, pues, la subjetividad anímica del que se dice limitado en su "espacio vital" solo porque atrás de sus fronteras se ejercen derechos de autodeterminación. "Vive y deja vivir" tendría que ser lema universal en geopolítica. Olvidémonos de imponer criterios de "seguridad nacional" yendo más allá de las potestades que nos otorgan el Derecho Internacional y los propios recursos diplomáticos, políticos o financieros.

Aquí he de decir que Occidente cae en una penosa incoherencia cuando recurre a la censura para luchar contra Putin. Aunque entiendo el miedo que motivan las sanciones a plataformas digitales de origen ruso, la limitación a la libertad de expresión e información de las personas es siempre una pésima herramienta. En primer lugar porque es ineficaz; en segundo, porque la opinión pública ya está mayoritariamente en contra de la embestida a Ucrania, y finalmente, porque la mejor forma de enfrentar a los enemigos de la libertad es ampliando la libertad, no limitándola.

¿Qué nos diferenciaría de Putin si, llegado el momento, también creemos a nuestros ciudadanos desprovistos de criterio suficiente para formarse una opinión acabada de lo que ocurre en el mundo? Si de lo que se trata es de tener razón, el presidente de la Federación Rusa también está convencido de tenerla. Nos distanciamos de él cuando en realidad demostramos nuestro compromiso con la libertad de todos, incluso de quienes no piensan como nosotros.

Otro dilema de hondo calado moral que observo, al menos en algunas personas bien intencionadas, es su incondicional admiración por Putin solo porque ha plantado cara a algunas políticas invasivas de la ONU. Como cualquiera que ejerce críticas fundamentadas sobre el sistema de Naciones Unidas y sus "prioridades", también a mí los argumentos del líder ruso me parecen atinentes y, en general, bastante firmes. Pero estar de acuerdo con él, por ejemplo, en la defensa de la vida intrauterina –tema de enorme importancia en un país que solo hasta 2007 (¡luego de medio siglo!) por fin logró registrar más nacimientos que abortos—, no puede conducirme a la contradicción de apoyar los asesinatos innegables que implica una guerra con Ucrania.

De igual modo es absurdo, como hace el izquierdismo jurásico latinoamericano, aplaudir a Putin como un valiente "antiimperialista" –mote muy socorrido entre camaradas ideológicos–, haciendo la vista gorda al hecho, tan sólido como el pavimento, que el expansionismo ruso de hoy es equivalente a las ocupaciones tan criticadas a Estados Unidos en su día. ¡Ah, claro! Si la guerra la promueven los odiados gringos, la incursión es injusta, sanguinaria y reprensible; si quien la alienta es un adversario del "imperio", entonces ya no es guerra, sino "operación militar especial". ¡Coherencia, por favor!