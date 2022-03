Guía básica para emprendedores

El tema de los emprendedores me atrae y me interesa, afortunadamente mi trabajo me permite conocer mucho al respecto. Además, yo también soy una emprendedora, aunque cuando en 1996, por necesidad, me inicié, no se nos llamaba así. Me consta pues, que no es fácil emprender, pero hay aspectos básicos que se deben tener en cuenta para incrementar las posibilidades de éxito.

Sin importar el tamaño, las empresas, grandes, medianas, pequeñas o micro, se pueden gestionar con cualquiera de estos tres modelos: el enfocado en el producto, el enfocado en las ventas y el enfocado en el mercadeo. En mi experiencia me he dado cuenta de que la mayoría de emprendedores se enfocan en el producto o servicio, o sea en lo que saben hacer, pasteles, zapatos, ropa, carteras, servicios de delivery, coordinación de eventos, etcétera. En otros casos, los emprendedores por sus puestos laborales previos se consideran expertos en ventas y utilizan ese enfoque, pensando en que porque saben vender ya todo está asegurado. Son pocos los que estudian el mercado y su potencial y menos el perfil de sus posibles compradores, para identificar sus necesidades y buscar ese elemento diferenciador que hará que se decidan a dejar de comprar el producto o servicio que ya compran y les compren a ellos.

Y es que casi todos los productos o servicios en los que se lanzan los emprendedores son parte de lo que llamamos "mercados servidos", es decir que en ellos no existen problemas de oferta, no hay vacíos que llenar; por el contrario, en muchos casos lo que hay es escasez de demanda. Por lo tanto, casi es seguro que lo que se requerirá es una estrategia de "robar mercado" a través de actividades de "conquista" de consumidores.

Lo que esto significa es que no basta con hacer o tener los "mejores" productos, es necesario que alguien esté dispuesto a comprarlos y de esto se trata el enfoque de mercadeo, de encontrar estos consumidores y motivarlos a comprar. Se puede pensar que el mercadeo es complicado, pero realmente su proceso es simple, se compone de 4 etapas. 1. Conóceme: la premisa clave del mercadeo es que nadie ama lo que no conoce. Por eso es necesario saber quiénes pueden ser nuestros compradores, para no desperdiciar recursos ni esfuerzos en dar a conocer nuestro producto o servicio, sino dirigir nuestra comunicación al mercado potencial. 2. Ámame: Como ya dijimos, lo más probable es que los consumidores que queremos convencer de que nos compren ya están comprando otra marca, por lo que los tendremos que convencer de que somos una mejor opción y eso lo lograremos conociendo sus necesidades y ofreciéndoles un "paquete de valor" superior. 3. Cómprame: Esta es la etapa del intercambio de bienes por dinero, lo importante aquí es asegurarnos de que los consumidores tengan un acceso conveniente a los productos o servicios. Si las dos etapas anteriores se han cumplido bien, la compra debiera estar asegurada. 4. Recomiéndame: Esta etapa se ha agregado no hace mucho tiempo como resultado del mundo digital, debido a que la tecnología ha permitido la comunicación directa entre los consumidores y confiamos más en una recomendación de un contacto digital, que en un anuncio publicitario.

Finalmente, pero no menos importante, hay que tener un plan. Un plan puede ser tan sofisticado como querramos y a veces hasta tenemos miedo iniciarlo, pero empecemos por lo básico, escriban en una hoja de papel o en un documento de Word: 1. Los objetivos de venta. 2. El perfil de los consumidores que queremos que nos compren. 3. Los objetivos de mercadeo. 4. La estrategia para lograr esos objetivos. 5. El presupuesto.

Y con este sencillo plan, hagamos que las cosas sucedan. ¡Sin miedo al éxito!