Guía de supervivencia ante un Tiranosaurio Rex

Escrita originalmente en 1990 por Michael Crichton y llevada al cine tres años después por Steven Spielberg, "Parque Jurásico" es una muy entretenida, atrapante y educativa historia que no por nada se convirtió en la película más taquillera de la historia, hasta que fue desbancada por "Titanic" cuatro años después.

Aunque menos sangrienta que la obra original, con cambios en los destinos y acciones de algunos personajes, la película de Spielberg es ya un clásico que revivió el interés popular por el tema de los misteriosos reptiles que dominaron un joven planeta hace más de 60 millones de años.

Como espero que los amables lectores de esta columna estén familiarizados con la película me referiré especialmente a una escena que, a mi juicio, explica bien una dificultad que muchos enfrentamos en el ejercicio cotidiano del periodismo.

Me refiero específicamente a aquella en la que, en medio de una tormenta y un apagón eléctrico, una Tiranosaurio Rex rompe la reja y ataca el vehículo en el que se transportan los niños Lexlie y Tim. El paleontólogo Alan Grant sale al rescate y logra alejar a la bestia lanzando una bengala que la distrae.

Mientras trata de sacarlos del aplastado automóvil, la dinosaurio regresa a buscar a sus presas y Lexlie grita aterrada. Rápidamente, Grant le tapa la boca y le susurra: "No te muevas. No nos verá si no nos movemos".

En efecto, la enorme bestia carnívora no logra detectar su presencia y estos logran escapar, solamente para pasar nuevos peligros en la isla Nublar.

Resulta tan bueno y oportuno el consejo del doctor Grant que aparte de salvar la vida de muchos personajes a lo largo de la saga, también ha sido implementado por numerosos expertos en el país.

En los últimos años, la cantidad de analistas, centros de pensamiento, gremiales, entidades privadas o fuentes de opinión que rechazan brindar una entrevista "on the record" se ha ido incrementando.

Personas e instituciones de la mayor seriedad, amplio conocimiento de temas y con familiaridad en la colaboración para realizar notas periodísticas, que antes estaban en la disponibilidad de compartir su punto de vista sobre un problema, ahora se muestran reacios a participar.

En mis veinte años de experiencia ejerciendo el periodismo, y quince especializado en temas económicos, es la primera vez en que una cantidad considerable de las fuentes a las que solía consultar me dice de la manera más abierta: "quiero mantener un perfil bajo", "voy a limitar mi participación en medios", "preferimos no opinar para no generar una confrontación con el gobierno", entre otras excusas amables.

En el periodismo económico responsable, los datos y cifras frías deben ir acompañadas de las interpretaciones de analistas o expertos que enriquecen y ayudan al lector a comprender mejor una situación que le afecta.

Pero si estas fuentes prefieren permanecer en silencio sobre los evidentes problemas económicos de El Salvador, como la inflación, la baja ejecución presupuestaria, el endeudamiento público, el riesgo de impago, la caída del valor de los bonos, el uso de dinero público para comprar bitcóin, entre otros, los mayores afectados son el resto de salvadoreños que no puede acceder a mejor información.

Debo admitir que en gran medida los entiendo. El temor de verse ante el peligro real de un ataque, directo o indirecto, por parte del actual gobierno que no tolera la disonancia, puede acallar a las voces más inteligentes del país. Este nuevo tipo de "Tiranosaurio" ubicado todopoderoso en la cima de la cadena alimenticia, logra imponer su dominio sobre el resto.

El único problema con el "tip" dado por el doctor Grant, y que aplican algunas fuentes, es que, eventualmente, el Tiranosaurio, por su insaciable apetito seguirá cazando e, inevitablemente, atrapará también a aquellas presas inmóviles.

A finales de este mes se celebra el Día del Periodista y, en ese contexto, quiero aprovechar esta columna de opinión para agradecer a todas las personas e instituciones que continúan atendiendo mis solicitudes y enriqueciendo las notas con sus valiosos puntos de vista y me orientan en la búsqueda de información.

A los que han decidido apartarse de la opinión pública, les reitero mi mayor respeto y comprensión. Espero que, en su momento, recuperen la movilidad y sepan evadir a las bestias que acechan allá afuera.

"La vida no puede ser contenida, la vida se libera, la vida... se abre camino" les dice el matemático Ian Malcom tratando de advertir lo imposible de ejercer absoluto control en el Parque Jurásico. Estoy seguro de que, como la vida, la información es una fuerza imparable, se abrirá camino para escapar de quienes tratan de manipularla.