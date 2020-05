Ha hecho con la verdad 105 años LA PRENSA GRÁFICA

No muchos periódicos en el mundo pueden enarbolar la bandera de ser centenarios y más. Porque ese privilegio tiene unos valores de constancia, lucha, sacrificio y responsabilidad, por el papel de ser guardianes de los derechos de una sociedad que debe estar bien informada. LA PRENSA GRÁFICA es miembro de ese grupo de privilegiados, al cumplir este 10 de mayo 105 AÑOS. ¡Un siglo y un lustro! Qué orgullo ser dueño de esta historia. Muchos se preguntarán: ¿Cómo puede un periódico durar tanto? He sido un "boy scout" en el interior de su historia por 45 años, y muy orgulloso de seguir siéndolo.

LA PRENSA GRÁFICA es una empresa periodística cuyo ADN está compuesto por los valores que caracterizan el apellido Dutriz, desde su fundador hasta la actual generación: respeto, integridad, transparencia, solidaridad, conciencia de lo que es libertad de expresión, y respeto y combate a las ideas con ideas. Y de esta forma sus 105 años se le pueden definir de la siguiente manera. Es un periódico comprometido con los salvadoreños, y que ha tenido la capacidad de comunicarles y explicarles desde una óptica cercana lo que ha sucedido en estas diez décadas y media de su vida.

Es un periódico que ha sabido superar cambios políticos, crisis económicas, atentados personales e institucionales y revoluciones tecnológicas en las formas de comunicar. Ha tenido la capacidad de cambiar y modernizarse en distintos momentos de su historia, aun siendo el líder de los periódicos impresos. Ha sabido conjugar experiencia y sabiduría como los instrumentos a utilizar para alargar su vida en el tiempo, y por ello su historia de 105 años. A su vez, está preparado para el futuro inmediato. Ese futuro que enfrenta el debate periodístico en el que se está centrado hoy en día. Ese debate por adivinar en qué dispositivo se leerán las noticias, las opiniones y el respeto a la libertad de expresión en los años venideros. Y aquí ha estado su sabiduría, y el porqué ha podido durar tanto. Un periódico no puede alcanzar 105 años si no camina con lo valioso del buen periodismo, y por ello, no le importa en qué época y en qué formato tenga que informar, comunicar y entretener a los salvadoreños en los próximos años. Esta es la virtud y el secreto de los 105 años de LA PRENSA GRÁFICA, y los que Dios le permita.

Las historias casi perfectas son aquellas que registran altas y bajas, y así ha sido la de LA PRENSA GRÁFICA.

Nace un 10 de mayo de 1915. Un día dedicado para festejar a la madre. Esa mujer única que Dios le dio la virtud de concebir. Sin embargo hay una excepción, y es la que permite al periódico celebrar el aniversario en este significativo día, pues don José Dutriz concibió e imprimió su primer ejemplar de LA PRENSA, exactamente un 10 de mayo de 1915. Y fueron sus hijos José y Roberto quienes en 1939 le agregaron un apellido: GRÁFICA, nacido de la fusión de LA PRENSA y El Gráfico, periódico que ellos fundaron. Y ese mismo año su nombre pasó a ser LA PRENSA GRÁFICA

Después de 19 años al frente, hereda a sus hijos, la segunda generación: José, Roberto, Mario, Alex y Rodolfo, la responsabilidad periodística que siempre le distinguió y con la que hoy alcanza esta historia de 105 años. Voy a interpretar el legado dejado por su fundador en presente y en primera persona, pues es la manera que los herederos han continuado y fortalecido la misión para alcanzar estos 105 años: "Los Dutriz han dicho al pueblo la verdad, con la imperiosa necesidad de ser independientes. Como propietarios del periódico nunca lo han sostenido con subvenciones gubernamentales ni con ayuda de partidos políticos, y al no hacerlo han cumplido la misión de ser independientes, y con ello han servido lealmente a los intereses de la comunidad"... ¡Qué exigencia la de don José! Principios, valores y misión; una herencia que también ha administrado la tercera generación desde 1996, en manos del Lic. José Roberto Dutriz Fogelbach, hoy presidente y director general.

Ciento cinco años y tres etapas. La siembra de su fundador. La continuidad, posicionamiento y lucha con riesgos que le dio la segunda generación. Los retos de un mundo cambiante y de mucha tecnología; acompañado de la modernización y transformación de las comunicaciones, y mayor conocimiento del valor de la libertad de expresión; tarea que le ha correspondido a la actual generación.

En las tres etapas se registran luchas y sacrificios. Encarcelamientos y atentados contra la vida en el caso de don Pepito Dutriz en 1945 y 1984, respectivamente, y en otros momentos contra la vida de don Rodolfo Dutriz en 1975 y 1980, este último que le pudo costar la vida. La bomba que hicieron estallar en el edificio del periódico en 1979 en tiempos de la guerra civil. Presiones ante el periodismo independiente y suspensiones de circulación en tiempos de los presidentes Martínez, y Aguirre y Salinas. Y en este nuevo siglo amenazas, clonaciones de la página web del periódico y extorsiones para que el periódico pueda circular, entre otras. Estos han sido tiempos difíciles de la historia.

Pero también la historia registra satisfacciones como reconocimientos internacionales, entre los más importantes el premio María Moors Cabot a don Pepito Dutriz; Premio "Wan World Young Reader Prize", Premio del Rey de España; premios y reconocimientos en diferentes categorías por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa y distintos premios otorgados por la SND. Y el último, el Premio "Lorenzo Natali" otorgado el año pasado. Además numerosos premios y reconocimientos nacionales por distintas formas de ejercer el periodismo; campañas de alfabetización; responsabilidad social con la educación en diferentes enfoques. Apoyo por muchos años para el cambio climático, la reforestación y diferentes campañas de beneficio al país.

El periódico ha tenido una modernización constante en las últimas décadas en distintos aspectos como fotografía, deportes, cómicos, cine. Pionero en incluir revistas para distintos segmentos en sus ediciones. La última etapa de estos 105 años, la de la actual generación Dutriz, es protagonista de estos cambios. Sin lo colegiado de la segunda, ha superado retos inéditos y en estos momentos de su centenario y un lustro, surge este acontecimiento mundial que está necesitando no solo experiencia y sabiduría con la que ha sabido enfrentarla periodísticamente, sino de decisiones más allá de la propia información. Duro reto pero no dudamos se saldrá adelante.

Y como se dice en momentos tristes, la función debe continuar y no lo dudamos. Pero también debemos reconocer que LA PRENSA GRÁFICA en sus 105 años de vida en los hogares salvadoreños, establece un pasado y un presente para considerarla junto con la Familia Dutriz, un capital simbólico y un patrimonio cultural de la información en El Salvador. Longeva pero fuerte. Moderna y representativa de lo que son 105 años de NOTICIAS DE VERDAD.