Ha iniciado el proceso de elección de CSJ

A finales de septiembre, con la publicación que hizo el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) en periódicos de circulación nacional, del Registro de Abogados Elegibles para Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se marca el banderillazo de salida de este proceso de elección que sucede cada 3 años, en donde se elige a 5 de 15 magistrados, de gran importancia para el sistema de frenos y contrapesos.

Dicho Registro, compuesto por casi 16,500 abogados, contiene la lista de quienes aparentemente cumplen los requisitos constitucionales (art. 176) para ser magistrado: salvadoreño por nacimiento, del estado seglar, mayor de 40 años, abogado, de moralidad y competencia notorias; haber desempeñado una magistratura de segunda instancia durante 6 años o una judicatura de primera instancia por 9 años, o haber obtenido la autorización de abogado al menos 10 años antes de su elección; estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los 6 años anteriores al desempeño del cargo.

Aparecer en dicho Registro no significa que en automático se reúne el perfil y se cumplen las exigencias constitucionales para ser magistrado, las cuales deben entenderse a la luz de la jurisprudencia constitucional que ha desarrollado ampliamente lo concerniente a la idoneidad para el ejercicio del cargo, pues al ser la CSJ un órgano de control y además al estar integrado por jueces, es ineludible que quienes se elija, además de honestos y capaces, sean independientes del poder político y los partidos.

El proceso de elección tiene 3 grandes fases: la elección que organiza la FEDAES, en donde el gremio de abogados elige a 15 candidatos; la selección que hace el CNJ, en donde resultan 15 candidatos; y por último, con base en los 30 candidatos anteriores, la elección que realiza la Asamblea Legislativa; y que corresponderá a la próxima legislatura. El factor determinante a lo largo del proceso debe ser la idoneidad, y no el de las motivaciones político partidarias ni los arreglos y componendas debajo de la mesa. Para lograr elegir a los mejores perfiles e identificar a los idóneos deben existir filtros, baremos y mucha transparencia en todas las fases.

En este proceso que arrancó, en donde pronto se deberá llevar a cabo la primera fase, surge la gran pregunta ¿dónde está la FEDAES? Pues no se ha conocido nada de ella, y es importante que convoque a las asociaciones que la integran, para que se empiece con la coordinación de la elección del gremio de abogados. El silencio no deja de preocupar y ojalá no aparezcan sorpresas orientadas a querer manipular esta fase del proceso. Dichas asociaciones deberían adoptar protocolos para seleccionar a sus precandidatos, inspirados en la jurisprudencia constitucional, tal como hizo el CEJ durante la elección pasada.

El proceso para elegir a los próximos 5 magistrados de la CSJ, dentro de los que uno irá a la Sala de lo Constitucional, ha iniciado, y es crucial para la democracia, máxime en estos momentos en los que los ataques a la institucionalidad democrática son notorios e intensos y es claro que se busca debilitar a las instituciones de control. La ciudadanía debe tener un rol protagónico exigiendo transparencia e idoneidad.