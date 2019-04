Hablando de lo que importa

A menos de dos meses de la toma de posesión del ahora presidente electo, los salvadoreños seguimos sin claridad sobre algunas cosas, como por ejemplo dónde se llevará a cabo el traspaso del mando, cuántos diputados viajarán a China, o cuál color de calcetines llevará Bukele ese primero de junio; pero honestamente, esas son algunas de las doscientas mil cosas que deberían importarnos poco; pero peor aún es que sigamos enfrascados en esas nimiedades en vez de intentar resolver juntos los verdaderos problemas de la nación.

La inseguridad, el desempleo, la falta de oportunidades, la educación y salud defectuosas y la hija macabra de todas las anteriores, la desesperanza, que lleva a las migraciones forzosas, son los verdaderos problemas de la nación. Es preocupante que en vez de intentar empezar a atacar esas gravísimas dificultades, a través de la formulación de políticas adecuadas y manteniendo una transición limpia (necesaria por parte de los salientes y del entrante) para continuar con lo que ha funcionado y mejorar o cambiar lo que no; en vez de hacerlo, nuestros políticos, desde el Ejecutivo y Legislativo, hasta el electo, se pasan mandando tuits acusándose de cuanta ridícula cosa se les ocurra.

El Salvador ha sufrido mucho y las raíces de ese sufrimiento se adentran en la historia, sin quedar claro en dónde comenzaron. Cerca de una docena de conflictos armados con nuestros vecinos durante la vida republicana, incluyendo por lo menos dos guerras civiles y otros tantos levantamientos revolucionarios que concluyeron en golpes de Estado; todos en nombre de la libertad; y al final, desde hace unos 35 años, el consenso de una nueva Constitución y un marco jurídico que ha permitido que no existan ya presos políticos y que vivamos al fin en una democracia que, como todas, otorga el derecho a opinar y a disentir.

Y hoy, cuando nos disponemos a presenciar el tercer traspaso de mando que implica cambio de partido político, en este último período de nuestra historia; y cuando las instituciones tienden a demostrar su independencia; nos enfrentamos con dimes y diretes entre quien prometió acabar con la polarización (pero que no lo está haciendo) y los partidos de oposición; debiendo entenderse, como escuchaba el otro día decirlo al doctor Portillo Cuadra, que esta (la oposición) no es la facción que salió segunda en las elecciones, sino el grupo que representa a quienes no sienten que lo están en el Ejecutivo. Con esa definición estoy totalmente de acuerdo y si es así, deberemos insistir que el 73 % de la población no votó por el elegido; y que es por tanto un deber ciudadano, de todos y no de un solo grupo, dar voz a quienes no la tengan en el gobierno; y que este no deberá ver a los que opinen diferente como sus enemigos, sino como parte del sistema de pesos y contrapesos necesario para mantener la democracia, porque como dice Acton, "el poder absoluto corrompe absolutamente".

Entonces, para resolver los grandes problemas de nación, evidentemente el gobierno entrante sostendrá un papel protagónico intenso, pero debería ser en compañía del Pueblo; de su totalidad y no solo de aquellos que aplaudan cuanta cosa realice. Eso es lo que importa, encontrar juntos la solución a los problemas que atormenten a la patria y recordar que podremos tener una óptica diferente, pero que todos somos necesarios para encontrar la salida, porque como dijo Kennedy, "se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar con la mitad en contra". Ojalá no lo olvide el nuevo presidente.