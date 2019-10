Hablando del Trastorno Narcisista

Hoy, para variar un poco, he decidido escribir sobre una desviación a lo normal, que fuera llamado "narcisismo" por su parecido con la figura mitológica de Narciso (aquel que estaba enamorado de sí mismo y que fue convertido como castigo por los dioses en flor acuática, para verse reflejado en los estanques por la eternidad). He decidido cambiar y no escribir sobre los políticos nacionales –o talvez sí– y comentar sobre este trastorno que desafortunadamente es más frecuente de lo que quisiéramos y que afecta a una porción importante de la población, sobre todo a aquellos a quienes les apetece el poder.

Según la descripción de la "Mayo Clinic", esta desviación de la personalidad es un estado mental alterado pero permanente, en el cual las personas afectadas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, con una necesidad absoluta de admiración y atención por parte de otros; estableciendo relaciones conflictivas, sobre todo cuando no se los mira como el epicentro de la atención, padeciendo además una terrible ausencia de empatía por los otros. Según Adler, en el fondo todas estas manifestaciones de aparente superioridad son producto de un subyacente sentido de inferioridad, ya que quien lo padece, interiormente se piensa menos que los demás, probablemente condicionados por una figura paterna a quien consideraban muy superior y por cuyo afecto habrían entregado casi cualquier cosa.

Los síntomas primarios son variables, pero frecuentemente se observa un sentido exagerado de prepotencia y una fuerte necesidad de admiración, que los hace mentir sin ningún empacho, con tal de salir delante de quien los cuestione; por lo que fácilmente tacharán de enemigos a cualquiera que los contraríe y no tendrán reparo en hacer casi cualquier cosa, para sacar ventaja de los otros y lograr lo que desean.

La dinámica interior es curiosa, pues aunque en el fondo envidian a los otros, se auto convencen de que son las demás personas quienes los celan, por lo que suelen comportarse de manera arrogante, impresionando como jactanciosos y altaneros; llegando con frecuencia a utilizar algún distintivo propio, para resaltar de entre todos, como podría ser un uniforme, calcetines excéntricos, o no usar corbata en situaciones formales, por ejemplo.

Tanto el "manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales" como la "Mayo Clinic" sugieren que estas personas son híper sensibles a la crítica y que por tanto se ofenden con extrema facilidad, recurriendo con frecuencia al alcohol o a las drogas para minimizar la angustia que les produce el estrés o los cambios.

Dependiendo de su gravedad, al no tolerar los límites por no ser el centro de atención, suelen abandonar los estudios y entonces se rodean de personas con mayores problemas de autoestima o también afectados por otros trastornos, delante de quienes sí consiguen sentirse superiores.

*****

Todas las personas tenemos distintos rasgos en nuestras particulares personalidades, sin que esto represente un peligro en la convivencia; pero quienes padecen un trastorno, son seres atormentados que de tener el poder necesario, pueden llegar a destruir vastas porciones de la población, como ha ocurrido a lo largo de la historia con los dictadores de turno por el mundo. Por eso, ya que vivimos en tiempos difíciles en donde los narcisistas gobiernan varios países, solo los contrapesos institucionales podrán librar a los ciudadanos de esas naciones, de la tentación que pudiera tener el engendro de un tirano, por convertirse en dictador.

Como dice la Biblia, quien tenga ojos que vea y quien tenga oídos, que oiga.