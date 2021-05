¿Habrá autoridad que se responsabilice?

Hay múltiples quejas de habitantes y transeúntes sobre el monumental desorden que se forma en la calle de acceso al Hospital San Rafael de Santa Tecla.

El manicomio se origina por varias causas. Primero, la desobediencia de los conductores de vehículos particulares, que se estacionan a ambos lados de la calle dejando un estrecho paso para 2 vehículos, a pesar de que la cuneta está pintada de amarillo; se estacionan en las esquinas obstaculizando la visión de los otros conductores y favoreciendo accidentes vehiculares y que los peatones enfermos o sus parientes deban serpentear entre ellos porque las aceras están copadas por un mercado ambulante cada vez más creciente y, el colmo de los colmos, la misma Policía Nacional Civil y el Departamento de Tránsito del Viceministerio de Transporte no solo son incapaces para hacer cumplir las leyes y reglamentos respectivos, sino que contribuyen al pandemónium cometiendo ellos evidentes violaciones a los mismos.

A escasos 100 metros al sur del hospital hay una delegación de la PNC que, en un alarde de matonería, se toma las calles y las esquinas para estacionar sus vehículos particulares y los vehículos policiales, simplemente colocando conos, ofreciendo un ejemplo negativo a los ciudadanos que viven o circulan por el sector.

En el caso de las ventas ambulantes, la responsabilidad recae en la Alcaldía Municipal de Santa Tecla y su Cuerpo de Agentes Municipales. Como este es un problema crónico y denunciado en múltiples ocasiones, hemos visto repetidamente que los agentes del CAMST llegan un par de días y los vendedores corren despavoridos quedándose en las cercanías esperando a que se marchen los agentes para regresar a instalarse nuevamente en la acera, obstaculizando a los enfermos que hacen fila o deben transitar por ella para acceder a los servicios hospitalarios (consulta externa o visita a hospitalizados) y generando suciedad ambiental inaceptable aún más en los alrededores de un hospital lanzando a la calle cuanto desperdicio dejan las cosas que manipulan, así como niños pequeños orinando en las cunetas, señoras vendiendo alimentos sin tener adecuado aseo de manos.

No se requiere ser muy listo para darse cuenta de que lo que falta es que la autoridad cumpla con su deber. ¿Por qué no lo hacen? Son ellos quienes deben responder. Nunca he conocido una campaña efectiva, técnicamente bien diseñada para la educación ciudadana respecto a las leyes de tránsito y el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Si son incapaces de ordenar 2 cuadras alrededor del hospital, es muy difícil creer que tendrán capacidad para ordenar una ciudad o al país entero. Los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de señalar las situaciones anormales, pero esto implica también la obligación y el deber de los funcionarios de atender los señalamientos con profesionalismo y con la ley en la mano. No nos escudemos en el ¿por qué antes no se hizo? sino que busquen con prontitud solucionar lo que la ciudadanía expone. Solo basta pasar por ahí.