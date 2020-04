Habría que hacer todo lo necesario y factible para que los daños que proliferan no se vuelvan permanentes

Lo que estamos viendo por todas partes es un afloramiento de consecuencias altamente dañinas que la expansión del Covid-19 ha venido trayendo consigo; pero aunque los estragos sean tan dañinos y fuera de serie, también hay que tener crecientemente en cuenta que esta es hora de oportunidades inéditas, que en gran medida, y más que nunca, dependen de lo que hagamos y dejemos de hacer los que estamos sobre el escenario recibiendo todos los influjos de la crisis. Lo que ahora mismo va quedando, pues, en creciente evidencia es que hay dos factores de gran relieve que habían sido ocultados o evadidos por las viejas prácticas imperantes desde hace tanto tiempo en los más diversos espacios globales: el factor interdependencia y el factor intercomunicación.

La interdependencia en los más variados niveles dentro del mapamundi es algo que nunca se había visto aflorar con la claridad provocada por la pandemia, que ha sido como un insospechado detonador de experiencias indiferenciadas, que van desde los grandes centros de poder hasta las comarcas más distantes. Es casi inverosímil ver ciudades desiertas como París, Madrid o Nueva York y a la vez poblaciones desperdigadas por el mapa en las que los efectos del coronavirus igualmente se hacen sentir, como son muchas de las nuestras. Es como si la condición universal de lo humano se hubiera graficado de repente con una nitidez insólita. En definitiva todos dependemos de todos, y particularmente en lo más elemental, que es la supervivencia. Y así, para estar seguros de que la pandemia está bajo verdadero control, tiene que estarlo en todas partes, aquí y en la China, como siempre se ha dicho de manera figurada y hoy con realismo irrefutable.

En lo tocante a la intercomunicación, esta es una necesidad que también se hace inevitable en todas partes. En el caso específico de nuestro país, por la propia naturaleza geográfica y social del mismo se hace notorio, sin más explicaciones, que los salvadoreños tenemos que convivir uno junto al otro, con independencia de orígenes, condiciones, posiciones y recursos; pero lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo es todo lo contrario, y el coronavirus ha venido a restregárnoslo en la cara –para decirlo con una expresión muy nuestra– sin ninguna consideración y con el propósito de que eso sea reconocido así de aquí en adelante.

Tal intercomunicación tiene que conducir a la interacción, que es a lo que más se resisten en especial los liderazgos políticos, como vemos a diario en nuestro ambiente, pese a que todos los signos de la realidad impulsan urgentemente hacia los entendimientos que permitan enfrentar problemas de manera responsable en vez de obstinarse en conflictividades que sólo generen más obstáculos en la ruta de las soluciones funcionales. Esto tendría que ser superado de inmediato porque las tareas normalizadoras y reconstructivas que vienen exigen trabajo integral, que no puede ni debe ser acaparado o controlado de manera arbitraria por nadie, por más poder que ejerza o más influencias que acumule. Es preciso e insoslayable, como decimos en el título de este Editorial, hacer todo lo necesario y factible para que los daños no se vuelvan permanentes. No hacerlo sería persistir de manera culpable y absurda en perpetuar las inviabilidades políticas y sociales.

La misma dinámica de los hechos trae consigo exigencias que no surgen de voluntades concretas, sino que provienen de los movimientos que se dan en el campo del fenómeno real. Darles curso a tales exigencias tiene que convertirse en tarea compartida por todos, para que el país avance en vez de detenerse.

Pongámosles atención a los hechos del día a día, de modo que nada quede suelto, porque la coherencia es la clave del buen desempeño.