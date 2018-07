Hacen noticia un día

La violencia y la inseguridad son el problema más sentido por la gente a lo largo y ancho del territorio. Nadie se escapa, todos estamos sometidos a todas las múltiples y complejas manifestaciones de violencia provocada por el desorden, la ilegalidad, y sobre todo, por la incapacidad institucional de asumir sus tareas.

El artículo n.º 8 de la Constitución de la República es el referente de la libertad individual y el de la convivencia: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda; nadie está obligado a privarse de lo que la ley no prohíbe. Somos libres de hacer todo lo que no se prohíbe, tenemos la obligación de cumplir lo que la ley manda. A esto se le llama legalidad. Y de esto, hay gran déficit social y cultural en nuestra sociedad.

La ilegalidad ha permeado en todos los órdenes de la vida y así es imposible la paz social. Por más declaraciones políticas y convenios de cooperación millonarios; por más proliferación de leyes; por más instituciones y programas especiales... si la cultura de ilegalidad es la norma, cualquier esfuerzo es irrelevante, todo recurso cae en saco roto. ¿Por dónde empezar? ¿Con quién empezar? ¿Quién es el responsable?

El transporte es la evidencia clara y suficiente de nuestra cultura de ilegalidad. Ninguna legislatura ha sido capaz de legislar a favor del 80 % de la población, de toda esa gente que se moviliza en transporte público durante 4 o 5 horas diarias. Los diputados, muchos con conflicto de intereses, legislan y vuelven a legislar a favor de los empresarios de buses. Los empresarios, con legítimos intereses, presionan y ¿podrían comprar las voluntades a los tomadores de decisiones? Solo esto explica lo que a diario vemos en calles y carreteras.

El primer gobierno del FMLN ofreció modernizar el transporte público de pasajeros. Hubo fotos del candidato en unidades modernas. La Secretaría de Gobernabilidad informó sobre acuerdos con los empresarios de buses para modernizar el sistema. Hubo proyecto innovador que se administró irrespetando la ley. Hubo protestas, la institucionalidad funcionó en beneficio de los demandantes y allí murió el tema. Nadie en el gobierno dice nada sobre el tema y todos perdemos energía y dinero en la movilidad diaria.

El Viceministerio de Transporte parece perdido en el laberinto de la burocracia. Dicen ordenar horarios para el transporte de carga... nadie cumple. Dicen eliminar obstáculos de calles y avenidas provocados por iniciativas privadas para “tener seguridad” y nada sucede. Y el Viceministerio de Obras Públicas deja que cualquiera se apodere de los derechos de vía, y nada sucede. Los servidores públicos no hacen la tarea. Las instituciones pierden su misión. Y la inseguridad y violencia continúan.

Es la Policía Nacional Civil (PNC) la que debe garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales. Es la PNC la que debe garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos en todo el territorio nacional. Todos los días están en los medios haciendo evidente su incapacidad. Un día salen en los medios haciendo cumplir la ley de polarizados de vehículos... otro día salen haciendo cumplir la ley sobre los derechos de vía. Multan a 10 o 20 por incumplimiento. Salen en los medios quitando las placas. Y al día siguiente, todo sigue igual.