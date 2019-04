¿Hacia adónde se encamina Centroamérica?

En diciembre de 2020 se cumplirán 60 años de la suscripción del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Este sentó las bases para que los cinco países unieran fuerzas y voluntades para transitar a estadios superiores de desarrollo con visión compartida. Sus alcances se ampliaron y profundizaron con la firma del Protocolo de Tegucigalpa el 13/12/91 –que ya incluía Panamá–, mediante el cual se actualizó el marco jurídico de la ODECA, fundada en San Salvador en 1951. Así surgió el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), cuyo objetivo fundamental es la consolidación del proceso para convertir a Centroamérica en una "Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo".

Ello sintetiza la visión trascendente de gobiernos y hombres que encontraron en la economía el expediente ideal para unir a la región, algo que no se pudo conseguir con los intentos anteriores de hacerlo por la vía militar o política. Por experiencia personal, podemos dar fe de cuánto ha costado desencadenar una sinergia unionista, pero también de cómo nuestros pueblos se han beneficiado de ese esfuerzo compartido.

Desafortunadamente, ahora la región no pasa por sus mejores momentos. Después de la "guerra inútil" –como le llamó alguien al triste episodio entre El Salvador y Honduras en 1969, y habiendo desaparecido los conflictos internos en nuestro propio país, Guatemala y Nicaragua–, todo hacía suponer el advenimiento de un escenario propicio y muy promisorio para que adquirieran plena vigencia los propósitos que inspiraron la creación del SICA, entre los cuales está "consolidar la democracia y sus instituciones, partiendo de la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y del irrestricto respeto a los Derechos Humanos".

Hoy tenemos tres gobiernos que se apartan de ese ideal, uno de ellos siguiendo abiertamente la línea trazada por el chavismo; y los otros, erosionando por otras vías, la institucionalidad en que se fundamenta toda democracia funcional. El denominador común: la ambición irrefrenable por el poder, la corrupción y la impunidad. Esta trilogía perversa está dando al traste con la materialización, largamente postergada, de una Centroamérica unida, en paz y en permanente progreso, en el más amplio sentido del término. Nosotros no somos ajenos a ese escenario poco halagüeño, pero al menos podemos exhibir credenciales de que la democracia, aunque a paso lento, sigue caminando. Pero esto no es suficiente. Deberíamos esforzarnos más porque no se esfume aquel sueño del destino común.

No contribuye a ello –particularmente en un momento en que aun en países avanzados como los de Europa– se está extendiendo un nacionalismo peligroso, potenciado por los mensajes divisionistas del presidente Trump. Los desencuentros y desavenencias que se están observando hoy en día en la región no son alentadores. En este escenario, no podemos tener garantías de que vendrán tiempos mejores para la integración, porque algunos gobernantes –donde hasta el presidente electo se ha convertido en actor relevante– están pavimentando el camino para dar al traste con la "Alianza para la prosperidad" y el proyecto de Unión Aduanera. No obstante, al señor Bukele lo respaldamos sin reservas en su rechazo al chavismo, que se ha enquistado en la tierra de Darío, y con más fuerza, en la de Bolívar. Pero más allá de las válidas razones que tiene para rechazar la dictadura Ortega-Murillo y las actuaciones de otros gobernantes que en breve serán sus colegas, como sociedad tenemos la obligación moral de sugerirle, con todo respeto, prudencia y cautela al fijar sus posiciones frente a ellos. Caso contrario, se le puede complicar más su gestión, en un país que siempre lideró la causa centroamericana.

