Haciendo conciencia patriótica en el mes de la independencia

Es cuestión de hacer conciencia y tener compasión por este pequeño país que lo están exprimiendo demasiado, porque si se lograran manejar los pocos recursos con los que cuenta nuestro país no tendríamos necesidad de endeudar tanto nuestro país, pero desgraciadamente cada Órgano del Estado funciona como si fueran países diferentes y lo más irónico del caso es que algunas instituciones se dan el lujo que al final del año hacen un gran reparto con grandes bonos y gastos innecesarios, que dan la impresión que estuvieran viviendo en un país como Suiza o Alemania y las otras instituciones continúan al margen de la economía subdesarrollada.

Por lo que las personas que se encargan de dirigir a nuestra nación, ya es tiempo que le pongan paro a este tipo de injusticias y no importa que sean legales, pero se tiene que actuar con conciencia patriótica porque a este paso que vamos no sé hasta dónde vamos a llegar, ya que no es ético ni moral hablar de combatir la pobreza si se están dando el lujo de grandes burgueses mientras hay tantos niños y ancianos pidiendo limosna en las calles y que el final se tenga que castigar a los jubilados y a los que están por jubilarse.

Insisto en que si se utilizaran los recursos propios de una manera racional alcanzaría para todos y se evitaría que tanto salvadoreños y salvadoreñas tuvieran que emigrar hacia otros países y nos evitaríamos de tanta humillación y maltrato que sufren nuestros connacionales.

Si realmente nuestros dirigentes políticos quisieran servir a este pobre país podrían comenzar por iniciar la campaña para diputados y alcaldes con la propuesta de reducir los salarios y eliminar todos los privilegios que actualmente existen.

Por otra parte, no hay que olvidar que es muy probable que para el próximo año estén ingresando miles y miles de compatriotas y nos debemos de preparar para generar las estrategias en donde se les pueda brindar la oportunidad de incorporarse a la vida productiva de nuestro país.