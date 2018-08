Haga que el mercadeo de su negocio funcione

El mercadeo actualmente no es fácil de desarrollar, principalmente por el alto crecimiento en canales de comunicación y distribución, lo cual complica elegir las opciones correctas; cada vez es más fácil cometer errores. Para asegurar tener efectividad en la comercialización de productos y servicios, en caso no cuente con un área de mercadeo, es definir una estrategia de mercadeo, comenzando por responder a la pregunta, ¿qué tan relevante son sus clientes para el negocio? Partiendo de ahí, considere los siguientes tópicos: Investigue a su entorno y competencia, defina ¿a quién quiere vender sus productos? Establezca objetivos realizables por tipo de cliente, plantee estrategias de crecimiento de mercado y rentabilidad, trace planes por cada estrategia, defina la medición de los planes, seguimiento y ajustes a los planes.

El número de objetivos no debe exceder de 5. Hágase preguntas, ¿en qué somos los mejores?, ¿mis competidores me sacan ventaja en qué?, ¿cuáles cosas son novedosas en el sector en que me muevo?, ¿cuáles son los cambios que estoy viendo en mis consumidores? Agregue tener un "embudo de ventas" con su respectiva línea de tiempo, definiendo las etapas del proceso y de venta, así como las actividades por realizar en el tiempo establecido.

Haga un seguimiento, por ejemplo, cada trimestre, para revisar el cumplimiento y alcance de las diversas actividades y haga ajustes. Verifique cuántos clientes ha logrado obtener con las actividades que va realizando en cada etapa preestablecida. Posteriormente, haga una lista de todas las cosas que usted hace, que también están haciendo sus competidores, y haga un análisis sobre cuál o cuáles de esas cosas que hace pueden ser diferentes.

Eso se llama diferenciación, y consiste en encontrar esa forma única en que su negocio hace las cosas, que es difícil para los competidores hacerlo igual. La diferenciación puede estar en el servicio que presta, la calidad de sus productos, la forma diferente de conocer las necesidades de los clientes, en fin, debe ser algo que el consumidor reconozca como diferente a la manera en que consume un producto.

Ahora, enfóquese en delimitar sus planes de forma tal que logre alcanzar prospectos de clientes y que disponga de los suficientes puntos de contacto (con los clientes y prospectos), para que estos puedan pasar del interés en su negocio a ser clientes. Debe identificar las oportunidades que tiene su negocio para que los prospectos se conviertan en clientes, y saber en cuánto tiempo quiere lograr cuál cantidad de clientes.

Dé seguimiento a los planes de manera que se asegure que los prospectos y clientes estén siendo abordados en cada una de las etapas del proceso de compra de su negocio.

Finalmente, tenga una propuesta de valor, que es tener una oferta clara de lo que su negocio hace ante el consumidor; procure que esta no sea vendo helados, o llantas, o tengo un café. Identifique cuál es la necesidad, deseo o expectativa que su negocio satisface, piense "poniéndose en los zapatos" del consumidor.

El entorno de mercadeo es complejo y sofisticado, por lo cual le recomiendo se capacite, y a sus empleados clave, para aprovechar primero que otros las oportunidades. Un buen mercadeo necesita de planeación, preparación y recursos.