Hagamos Patria al andar

Salimos a bailar en la más reciente edición de The Economist (28/8/21). El Otro Dolor de Cabeza de Joe Biden se traduce el titular de la nota, y trata sobre el deterioro de la democracia en el famoso triángulo norte. Afganistán es un gran huevo, pero también lo es manadas de salvadoreños huyendo de dictadura.

En julio pasado, dice la revista, el US Customs and Border Protection deportó a 213,000 perseguidores del sueño americano, el mayor número desde el año 2000. Y cuentan que por cada mojado topado se cuelan 10.

Leamos The Economist: "Bukele, un populista de 40 años, es una amenaza para la frágil democracia que se construyó durante 30 años desde que se firmó la paz en El Salvador. Recién instalado en el poder, invadió la Asamblea con soldados armados para forzar a los diputados a que votaran a favor de un préstamo para equipamiento de la policía y los militares. En mayo pasado la Asamblea, que el partido de Bukele ahora controla, sustituyó al fiscal y a los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia por sus aliados. En junio eliminó la CICIES, un cuerpo anticorrupción. También deportó a un periodista de El Faro, publicación digital, y está por proponer cambios drásticos a la Constitución".

¿Se imaginan la reacción presidencial a esta noticia? Algo como: "Son menos que basura. Esa es la verdad; son una desgracia para nuestro país". Así se refirió Bukele a LA PRENSA GRÁFICA en tuit de hígado (19/8/21), porque a él nadie le puede contar las costillas. Es que cuando engañar al pueblo es la misión de un gobierno, hay que ningunear, torear y silenciar las críticas, vengan de donde vengan. Si hasta con El Periódico de Guatemala se va peleando por que le van sacando otro trapo chuco al sol.

Evidente la razón por la deportación de la cabeza editorial azteca de El Faro; aunque le salió el tiro por la culata pues, ahora, El Faro brilla más. Con razón iluminó, con lujo de fotos, grabaciones y detalles, el verdadero "Plan Control Territorial". Con razón no les hacen caso a los gringos extraditando a los terroristas Blue y Manicomio. "Solo falta que nos ponga al Viejo Lin de diputado" afligida la lorita Pepita.

Yo no digo que no negocien con los mareros; estamos en guerra, tal vez toque otro Chapultepecazo. Pero háganlo con transparencia, y con apoyo internacional (así como lo va haciendo el equipo de Maduro y la oposición venezolana en México).

Transparencia, sí como no. Ausente en todos los gobiernos, pero este (gracias a la pandemia), brilla aún más por su ausencia. ¿Cuál transparencia cuando nuevas leyes califican de información reservada todo lo que tenga que ver con pisto en el gabinete y en la Asamblea? A mí no me duele la cabeza como a Biden; me duele el alma.

Duele, más aún en la víspera de nuestro bicentenario, pues pispileamos y, en dos patadas, perdimos la democracia; perdimos el balance legislativo; perdimos al fiscal; perdimos la Justicia; perdimos la lealtad a la Patria de los fusiles y, además, hinche pinche con los mareros. El 1/2/2020 el presidente tuiteó "Arena y FMLN no son basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo, mil veces malditos". ¡Cómo da vueltas el mundo!

Lo único que nos va quedando, aunque amenazada y opacada por matones y un mega parlante gubernamental, es el periodismo independiente, y la voz de la mayoría.

La nota de The Economist me da tranquilidad pues Uncle Joe no va a abandonar su segundo dolor de cabeza; no le conviene. De hecho, van reportando que va a llegar al fondo de la actual negociación con la sangre de nuestro pueblo y que, pronto, saldrá a la luz la lista Engel reloaded.

Sigan develando, sigan informando; sigamos opinando, sigamos señalando. Adelante, caminantes, se hace Patria al andar.