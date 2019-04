Hagamos de El Salvador un lugar de destino, para que podamos sentirnos conectados con nuestra propia realidad

En las condiciones que se viven en nuestro ambiente lo que más se hace sentir es el anhelo y el ansia de buscar otros lugares para hacer la vida. Cuando se habla del fenómeno de la emigración, y más aún cuando ésta tiene las características torrentosas de la nuestra, surgen variadas interpretaciones sobre las formas en que dicho fenómeno se manifiesta, y así van surgiendo posiciones generalmente sesgadas e interesadas alrededor del mismo. Las caravanas de migrantes indocumentados que se dirigen desde nuestros países hacia Estados Unidos por vía terrestre son una forma nueva, que ha generado, como era de imaginar, percepciones e interpretaciones de las más diversas índoles.

La caracterización de los puntos de arranque y del punto de llegada hace que sean conocidos como "lugares de origen y lugar de destino"; en este caso, los lugares de origen son nuestros países, los del Triángulo Norte de Centroamérica y México, y el lugar de destino es Estados Unidos. Se están dando muchos movimientos de presión para que la emigración se detenga, o al menos se ordene conforme a las reglas correspondientes; pero hasta el momento no hay ningún enfoque que sirva en serio para identificar lo que pasa en los hechos, y sobre todo para definir por qué pasa, y entonces lo que se propicia son figuraciones que no permiten avanzar hacia los tratamientos apropiados y hacia las soluciones pertinentes. La complejidad de la situación merece, sin duda, interpretaciones de mayor alcance y profundidad, para no seguir dando palos de ciego.

En el título de este Editorial hacemos el llamado a hacer de El Salvador un lugar de destino en el real sentido de este término. Es decir, un lugar en el que los salvadoreños nos sintamos motivados y estimulados a permanecer, como tendría que ser lo natural, dentro de las condiciones que aseguren la supervivencia y le den estímulos convincentes a la vida.

Desafortunadamente, eso es lo que no existe en nuestro país. La inseguridad extrema empuja hacia afuera y la ausencia de imanes de progreso también lo hace. Por tanto, revertir la corriente migratoria, sea legal o indocumentada, no va a lograrse queriendo poner frenos materiales, que pueden llegar hasta el extremo de privilegiar la construcción de muros. El problema tiene su propia esencia humana y no va a resolverse queriendo dejarlo atrapado en la superficialidad y en la simplificación como se pretende.

El reto está en habilitar, en los hechos, plataformas de autorrealización que fortifiquen la vida social y desarrollen la vida económica. Los impulsos migratorios nunca van a desaparecer como tales, pero sí es posible dar opciones constructivas tanto para la permanencia como para la migración. Esto puede alcanzarse si se ponen en acción iniciativas y políticas que tiendan a generar transformaciones que sinceramente busquen humanizar todas estas situaciones.

La satanización de las migraciones es la peor manera de encarar estos hechos que ocurren en el día a día. Lo prudente y lo conveniente es hacer prevalecer el realismo responsable sobre el esquematismo deformante.