Hakuna Matata: niñez cuidada y sin preocupaciones

Con una representación al estilo de la obra de teatro "El Rey León" de Broadway, un grupo de salvadoreños jóvenes dieron el banderillazo de salida al Congreso Nacional de Pediatría y Neonatología, dedicado al bienestar, cuidado y salud de la niñez. El evento conto con charlistas nacionales e internacionales de gran calidad y fue organizado por las asociaciones que aglutinan a médicos de estas especialidades respectivamente, ASOPES Y ASONES.

Al participar con una charla sobre "Imagen y etiqueta del profesional de salud del futuro", dedicado a las enfermeras licenciadas y doctores, pude escuchar las ponencias sobre temas de actualidad y los retos que han de enfrentar los expertos salud integral de nuestros niños y las niñas, desde su concepción, nacimiento prematuro, bebes nacidos hasta más allá de los 18 años en muchos casos, por la transición de adolescentes a mayoría de edad.

Entre las conferencias, se abordó la inquietud: "Crianza respetuosa y disciplinada, ¿es posible?", de la peruana Dra. Sarah Vega, quien hizo énfasis en la necesidad de educar y dirigirse a cada personita con la dignidad necesaria que se requiere. De hecho, la manera en que los padres se tratan uno al otro influye en el desarrollo socioafectivo y cognitivo de los pequeñitos en la primera infancia. Pero ¿qué pasa cuando llegan cansados de trabajar o no tienen la cultura y formación necesaria para hacer su trabajo de educadores principales? Agotados no podemos tener empatía con la familia ni los chiquitines, ni podemos tratarlos con suavidad, ni darles ejemplo de autocontrol para transmitir seguridad. Una doctora que ama su trabajo me contó que en un hospital público de San Miguel una mamá le dijo que a su hijo de tres meses le encantaba la carne asada… Y cuando indago más preguntando calidez y empatía, la progenitora explicó que le daba el pedazo para que lo chupara (la pediatra la convenció de no seguir dándole el chupete vacuno)

El cansancio de los padres alrededor del mundo y aquí es real y es objeto de estudio y preocupación pública y privada el problema que deriva de la sobrecarga de trabajo y tiempo que representa para muchas personas atender sus responsabilidades familiares en equilibrio con sus responsabilidades laborales, tal como se señala en el informe "Trabajo y Familia: hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social" (PNUD/OIT, 2009), los efectos que derivan de las tensiones entre las responsabilidades familiares y las laborales tienen altos costos para el crecimiento económico, el mercado de trabajo y la productividad de las empresas. En tal sentido y para el ámbito empresarial, la OIT profundiza en el debate y señala que la aplicación de medidas que reduzcan las tensiones entre trabajo y responsabilidades familiares en las empresas, disminuye el estrés del personal y mejora el ambiente y satisfacción laboral, lo que se traduce en un aumento del compromiso, lealtad, productividad e innovación.

Volví a ver desde la mirada médica que el reto de cuidar a los niños y niñas ahora tiene mayores desafíos para los padres de familia, por lo que la meta del "Hakuna Matata", es decir, de una niñez sin preocupaciones, se lograra impulsando la corresponsabilidad en el cuidado de la niñez, asumiendo una cultura que facilite el balance de vida, trabajo y la familia. No olvidemos que la institución familiar es la base de la sociedad y clave del desarrollo sostenible, por lo que debe ser preocupación no sólo de la mujer, sino también del hombre, de la dirección empresarial y del Estado.