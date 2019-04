¿Hará cumplir sus sentencias la Sala de lo Constitucional?

La Asamblea Legislativa ha puesto a prueba a los magistrados que actualmente integran la Sala de lo Constitucional. Recientemente emitió unas reformas cuyo efecto normativo es que los candidatos no partidarios a diputados no podrán competir agrupados en planillas, esto es, para ganar un escaño no bastará con que entre todos los candidatos no partidarios logren un cociente o un residuo, sino que eso debe lograrlo cada uno de ellos.

Esto contradice frontalmente la sentencia de inconstitucionalidad 59-2014, en el que la Sala realizó una interpretación conforme con la Constitución de los art. 144 inc. 3.º, 161 y 217 letra b) del Código Electoral (CE), mediante la cual establece que los candidatos a diputados no partidarios deben agruparse en planillas para que compitan en igualdad de condiciones con los candidatos partidarios. Acertada o no, esa es la jurisprudencia vigente, ese es el sentido que la Sala ha atribuido hasta hoy al derecho de político de aspirar al cargo público de diputado.

La Sala de lo Constitucional, en su integración anterior, incursionó en los campos inexplorados de adoptar medidas para obligar a que se cumplan sus sentencias de inconstitucionalidad. La Sala consideró que las sentencias estimatorias que emite en ocasiones no se limitan a declarar la inconstitucionalidad de una ley o de un acto que aplica directamente la Constitución, sino que, además, pueden contener mandatos dirigidos a los órganos lo cual impone el deber de adoptar las medidas pertinentes para la eficacia de las resoluciones emitidas. La facultad de hacerlo la derivó de que la Constitución no solo otorga a los jueces la facultad de juzgar sino también de hacer ejecutar lo juzgado. Siguiendo este razonamiento, por ejemplo, suspendió provisionalmente el financiamiento público que reciben los partidos políticos a aquellos que no presentaran ante el Tribunal Supremo Electoral los listados completos de sus donantes, con detalle del tipo de donación, de las cuantías de cada una de estas y el destino de dichos fondos, porque así lo había ordenado en la inconstitucionalidad 43-2013.

Los medios para hacer cumplir las sentencias han sido configurados por la misma Sala, normalmente, emitiendo una orden judicial en un tema asociado al mandato que la sentencia había realizado, a modo de crear un incentivo para que se cumpla, como puede observarse en el caso de la suspensión del financiamiento público para los partidos antes referida. En este tema todavía existen aspectos que no están resueltos, como determinar cuánto tiempo después de pronunciada una sentencia todavía puede exigirse su cumplimiento sin que se requiera un nuevo proceso, o establecer cuáles sentencias son las prioritarias para verificar su cumplimiento. Pero hay algo de lo que no cabe duda: Si la Sala de lo Constitucional quiere mantener su autoridad, ante una contradicción tan frontal a su jurisprudencia reciente como es el caso de la regulación sobre la forma en que deben competir los candidatos no partidarios, debe declarar de oficio que tales reformas no tienen cabida en el ordenamiento jurídico por contradecir una interpretación de la Constitución realizada por ella misma. Si no lo hace de oficio, al menos es de esperar que cuando un ciudadano lo solicite, no se encuentre con su temprana afición a la declaratoria improcedencia de los casos que pueden conllevar una confrontación con el poder político.