Hartazgo y movilizaciones

Las marchas en Colombia de los últimos días son la más nueva expresión del hartazgo de la ciudadanía en una sociedad. Sucedió antes en Chile. Luego en Bolivia. Antes ha pasado en Venezuela y en Nicaragua. Lo vimos también en Guatemala e incluso brevemente en Honduras. México tuvo su momento, con el movimiento de los 43 de Ayotzinapa. ¿Será que llegará el turno para El Salvador?

Pues el tema no es tan fácil como considerar que se trata de una especie de contagio. Más bien tiene que ver con la sociedad que se cansa de esperar que el cambio llegue a través de las vías democráticas. O cuando los canales institucionales han sido rebasados y no son suficientes para satisfacer las expectativas de la ciudadanía.

En Latinoamérica, las expresiones de descontento popular se han canalizado en al menos dos formas: con la protesta pública, a menudo reprimida y rechazada con violencia, y a través de las urnas. Del primer caso son los últimos fenómenos en Suramérica: el aumento de 30 pesos (cuatro centavos de dólar) al pasaje del metro en Chile desencadenó la más grande ola de protestas desde la conquista de la democracia. No bastó con que el gobierno diera marcha atrás, porque el malestar no era por los pocos pesos, sino por el acumulado de décadas. Fue, como decimos coloquialmente (y en este caso parece que literalmente) la gota que derramó el vaso. Este malestar, enquistado con el sistema que promovió el liberalismo económico, en detrimento de las clases trabajadoras, evolucionó de tal forma que ahora presenciamos un proceso de cambio de la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet.

En Bolivia pasó algo similar. Ya habían aguantado que Evo Morales torciera las leyes para buscar otra reelección, pero no soportaron el fraude. Y lo que vemos ahora es algo que no necesariamente es la solución a sus problemas. Debe haber nuevas elecciones para cambiar el ciclo.

En Colombia, la protesta fue contra un paquete de reformas, pero agarró fuego por la excesiva represión policial. No sabemos hacia dónde irá.

De los ejemplos en las urnas tenemos a México, Costa Rica y El Salvador. Los costarricenses lograron evitar la llegada de un fanático religioso a la presidencia, aunque el resultado no era el más deseado. Y en México y El Salvador hemos visto llegar a políticos que no provenían de los partidos tradicionales. Aquí, el hartazgo social se canalizó, por el momento, de una manera institucional, pero sembró inmensas expectativas. De su cumplimiento dependerá que no veamos más expresiones de descontento popular en las calles.