Hashtags, ¿para qué?

La palabra hashtag se ha posicionado en la mente de los usuarios digitales, y se ha puesto de moda a partir de su uso en las redes sociales.

Es una palabra compuesta del idioma inglés que, en español, la han traducido como etiqueta.

El hashtag o etiqueta, puede conformarse por una palabra clave o una serie de palabras. Estas etiquetas se caracterizan por estar precedidas por el símbolo numeral (#).

¿Sabías que la primera red social en utilizarlo fue Twitter? Pues fue tanto su éxito que actualmente es usada en casi todas las redes sociales.

El hashtag no lo creó la propia red social, sino que uno de sus usuarios: Chris Messina, tuitero extrabajador de Google, fue el primero que sugirió usar el símbolo de la almohadilla para unificar las conversaciones de la plataforma.

Sin embargo, a pesar del uso masivo de los hashtags, muchos usuarios no tienen claro su verdadero propósito. Tampoco saben cuál es la manera correcta de usarlos.

Algunos usan los hashtags más populares, pero apenas y saben de qué se tratan. Esto hace que la información se filtre de manera incongruente.

El uso de hashtags además de facilitar la ubicación de una palabra, tema o contenido; ayuda a compartir información o intercambiar puntos de vista sobre algún acontecimiento o artículo.

¿Tu marca debe usar hashtags o etiquetas?

¡Por supuesto!, ya que le dan visibilidad a las publicaciones en redes sociales y fortalecen el alcance para la promoción de una campaña o evento especial.

A continuación cinco recomendaciones para el uso correcto de hashtags.

1. Usa hashtags estrictamente relacionados con tu área para que la red social donde lo utilices, pueda categorizar tu contenido y lo muestre a tu audiencia meta según los intereses de lo que ellos buscan, siguen y dan me gusta.

2. Usa mayúsculas por cada palabra en los hashtags y no olvides que estos no deben ser tan largos, máximo cuatro o cinco palabras, dependiendo de la longitud de estas.

3. Crea hashtags propios para cada tipo de contenido, de esta forma harás que tu comunidad siga este hashtag, participe en él, impulse la personalidad de tu marca y se posicione tu contenido en tu comunidad meta.

4. Investiga cuáles son tus hashtags potenciales buscando los más usados y los no tan usados, también usa los “relacionados” que salen en la parte superior al buscar un hashtag, así no harás spam en un solo hashtag y usarás mejor las palabras claves.

5. No uses siempre los mismos hashtags, organiza grupos de hashtags por cada tipo de tu contenido y de acuerdo a la temática que tocas, recuerda que si usas siempre los mismos hashtags, la red social puede catalogarte como spam o persona no deseada y tendrás malos resultados en tus objetivos.

¿Cómo saber que hashtags utilizar?

Una aplicación muy buena, que funciona exclusivamente para Instagram es Preview App, y se puede encontrar con el nombre de usuario Preview.app, es gratuita y puede ser tu oportunidad para hacer buen uso de estas herramientas digitales.

Vienen muchos cambios en los próximos días relacionados al uso de hashtags, estadísticas basadas en ellos, promoción pagada, auditorías digitales basadas en resultados de búsqueda de hashtags, entre otras cosas.

Ahora ya lo sabes: un hashtag es más que una simple etiqueta.

¡Mucha suerte!