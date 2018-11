"Hasta que te arrebatan"

Por supuesto, me parece admirable la resiliencia de Zuleima cuando termina su relato diciendo "Soy joven y hace falta mucho camino por recorrer con la fe encendida" y "Quiero hacerlos sentir orgullosos de mi latido del corazón". Sin embargo, me pregunto por qué nuestros jóvenes tienen que aprender a la brava.

Y esa palabra que ahora se usa mucho: "resiliencia", creo que hasta cierto punto puede ser peligrosa, porque nos relaja haciéndonos pensar que si los jóvenes se proponen pueden salir adelante casi que por sí solos.

No niego que muchos lo hacen pero a la brava.

Desde hace unos meses, estoy dando un taller en una de las granjas penitenciarias que existen en el país y me coincidió con la lectura de esta historia.

Inmediatamente se me vinieron los cientos de rostros de casi niños que he visto en ese lugar con historias parecidas.

Al principio, nos veían con desconfianza –teniendo en cuenta que es un grupo de muchachos que provienen de distintas pandillas es normal–, pero fue a través de ejercicios teatrales que nos fuimos ganando no solamente la confianza de ellos, sino que compartieron parte de sus historias personales con el grupo. Son chicos rudos, con el ceño fruncido, quienes desde pequeños aprendieron a la brava.

Cabe mencionar que sus miradas han ido cambiando poco a poco también.

En una de las sesiones que tuvimos, escribieron acerca de lo que habían aprendido de papá y mamá. Algunos se me acercaban y en secreto me decían "¿Y si no tuve ni tata ni nana? ¿Qué aprendí?"

"¿Qué te enseñó el abandono?, ¿te sentiste rechazado, ¿te hizo tomar algunas decisiones? Eso", les dije.

Y cada quien en su espacio escribía en silencio.

Para cerrar la sesión, les pedí que me dijeran con una frase o palabra lo que habían aprendido del ejercicio.

"A escuchar", me dijeron varios.

"A reconocerme en el otro", "Identidad", "Sorpresa al ver que los otros también tienen historias duras".

Y todo eso que ellos decían se podía resumir en una palabra: EMPATÍA, algo que nos hace mucha falta en El Salvador. Por eso es muy importante conocer la historia de Zuleima, solo así quizá podamos entender lo que les toca vivir a nuestros jóvenes, y que la solución no puede ser únicamente la represión.

*Zuleima del Carmen Navas es una joven que escribió su historia personal bajo el título "Mañana será otro día" como parte de la serie de libros autobiográficos Soy Autor, publicados con el apoyo de Contextos, y que están formando parte de la campaña Soy Vida, impulsada por la casa productora de cine y televisión Kino Glaz con el apoyo de otras organizaciones y medios de comunicación, y que tiene como objetivo desestigmatizar a los jóvenes que viven en zonas consideradas "de alto riesgo".

https://www.laprensagrafica.com/soyautoreglylarreinaga-vf20181127mov.html